Пьяные избили школьниц. Двоим взрослым, напавшим на девочек в краснодарском пункте Wildberries, предъявили обвинение

Двое взрослых напали на школьниц в Краснодаре Фото: кадр из видео

В Краснодаре задержали двоих взрослых, напавших на школьниц в пункте выдачи заказов Wildberries. Мужчине и женщине предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло вечером 11 марта на улице Рахманинова. Происшествие засняли камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. На кадрах две школьницы – 13 и 14 лет – находились в пункте выдачи товаров. Но в какой-то момент на подростков с кулаками набросилась незнакомая пара.

- Находясь в помещении и используя малозначительный повод, обвиняемая напала на одну из школьниц, повалив ее на пол. Затем женщина в помещении применила физическую силу и в отношении второй школьницы, а после совместно мужчиной продолжила применять в отношении нее насилие на улице, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Мужчина и женщина тут же скрылись. Тем временем школьницы вернулись домой с синяками и ссадинами. Родители пострадавших подростков написали заявление в полицию.

После организованной правоохранителями проверки на неизвестную пару завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Спустя несколько дней обвиняемых удалось задержать.

Как оказалось, подростков избили 35-летний мужчина и его 34-летняя сожительница. При проверке выяснилось, что в момент нападения они были пьяными. На допросе они полностью признали вину.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Известно, что обвиняемого мужчину заключили под стражу.

- В отношении обвиняемой, в связи с наличием у нее грудного ребенка, избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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