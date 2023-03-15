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НовостиОбщество15 марта 2023 9:53

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на подростков в Краснодаре

Мужчина и женщина напали на двух девочек
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на подростков в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, все произошло 14 марта в одном из пунктов выдачи заказов. Неизвестные мужчина и женщина напали на двух 12-летних девочек. Подростки вернулись домой с синяками и ссадинами.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» за что предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По предварительным данным, мужчина и женщина могли ошибочно воспринять в свой адрес некоторые выражения детей, которые общались на улице. Напомним, проверку также организовали следователи.