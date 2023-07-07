«Мадам Брошкина» уже не нужна: в ночном клубе Сочи стали заказывать гимн России

В караоке Сочи включили Гимн России Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Дискошары, светодиодное шоу, качающая музыка - это атмофера любого ночного клуба в любом городе России. Но не в Сочи. Здесь посетители попросили у диджея включить гимн России. Парень за пультом даже не удивился - такие запросы ему поступают часто.

Один из посетителей снял на видео происходящее. На кадрах видно, что в зале полный аншлаг - все столы заняты. Но как только зазвучал гимн, все диванчики и стулья оказались свободными. Каждый посетитель встал, приложил руку к сердцу и начал петь.

«Вот как поменялись времена. Теперь в одном из ресторанов в Сочи кто-то вместо «Мадам Брошкиной» заказывает гимн России. И люди встали. И слова знают. Все вместе пели. Еще раз убедилась, что наш народ сплоченный. Как принято было, что каждый знал гимн. Никакая «Мадам Брошкина» нам не нужна», - восхищалась посетительница клуба в социальных сетях.

Напомним, полиция ищет исполнителей песни Андрея Данилко в образе Верки Сердючки. Они спели «Ще не вмерла Украина».

Ранее сообщалось, что мэр Краснодаре распорядился провести работу с караоке-барами регионального центра.

- Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов, - рассказали в пресс-службе Краснодара.