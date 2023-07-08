Пробка растянулась на 5 километров

В Крым перед выходными снова рванули туристы. Со стороны Краснодарского края уже начала образовываться пробка. По данным на 08:30 часов утра вереница растянулась на пять километров. Затор начинается со 137-ого и продолжается до 142-го.

Пробка со стороны Краснодарского края

«В 6:55 часов подъехали к пробке и только в 8:18 часов выехали с досмотра. У нас было три сумки. Все прокатывали через сканер. А вот водителей, у кого прицепы, сразу отправляют по желтой стрелке на рентген», - делятся водители в соцсетях.

А вот тем, кто уезжает с полуострова повезло больше. У отдохнувших туристов все время процедуры занимает 15 минут. И это они еще в «пробке» постояли. По данным агрегатов, вереница с полуострова составляет 1,5 километра.

Обстановка на Крымском мосту на 8 июля 2023

«Из Крыма едем с ветерком. Мы заехали на мост в 07:15 часов, а выехали с смотря в 07:30 часов», - рассказывает свой опыт в соцсетях Мария.

Пробка на выезде из Крыма

К слову, чтобы попасть в Крым придется постоять около часа-полтора. А вот дороги на материк уже пустые - туристы тратят 15-20 минут на выезд.

Напомним, что самая большая вереница растянулась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района 3 июля. Тогда пробка составляла 13 километров.

После этого Минтранс России принял решение увеличить количество постов досмотра. Специалисты осматривают машины круглосуточно. А отели Крыма не штрафуют туристов, задержавшихся из-за пробки перед мостом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы для решения проблем с пробками на подъездах к мосту. Ожидается, что они будут перевозить до тысячи автомобилей в день.

Тем временем Минтранс заявил, что военные готовы предоставить еще два десантных корабля. Ожидается, что они также будут использоваться как паромы.

Для ускорения досмотровых мероприятий водителей убедительно просят упаковывать вещи в удобные сумки. Также туристам не стоит заматывать багаж в пленку - это только увеличит время досмотра.