Пляжи пустуют Фото: Олег УМАРОВ

На Сочи обрушилась непогода. На курорте третий день подряд не перестает лить дождь. Из-за сильного ливня поднялась вода в реках, а улицы превратились в Венецию. Основной удар стихии пришелся на Адлерский район и Сириус. Люди начали перебираться по курорту на лодках и расчехлили сапы и доски для серфинга. Теперь туристы и местные жители могут плавать на улице только так, ведь пляжи все закрыты.

На пляжах дежурят спасатели Фото: Олег УМАРОВ

Что происходит в Сочи 10 июля 2023

«Сейчас люди и техника находятся в зонах подтопления и оперативно реагируют на внештатные ситуации. Купание в море по-прежнему запрещено – волны до полутора метров. Берегите себя и своих близких», - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Отдыхающие и сочинцы видят все последствия непогоды и приезжать к морю не рискуют. Сейчас пляжи абсолютно пустые. В середине июля редко увидишь набережную черноморского курорта без зазывал, людей, катамаранов и «бананов». На пляжах остались только спасатели. Они следят за тем, чтобы никто не заходил в воду.

В море запрещено купаться Фото: Олег УМАРОВ

Прогноз погоды в Сочи

Штормовое предупреждение продлили. По прогнозам метеорологов, ливень может обрушится с новой силой.

«До конца 11 июля вероятны сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», - рассказали в пресс-службе местного Гидрометцентра.

Штормовое предупреждение продлили Фото: Олег УМАРОВ

Помимо этого, усилится и ветер. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. А на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

«Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять необходимые меры предосторожности», - добавляют в пресс-службе администрации Сочи.

В случае ЧС звонить по номеру 112.

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