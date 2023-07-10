Зацепился за сломанное дерево и мужественно ждал помощи. В Сочи после залпового ливня спасатели вытащили из бурлящего потока воды не умеющего плавать мужчину

В Сочи река несла мужчину с моста. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи во время сильных ливней чуть не утонул мужчина. Он переходил по подтопленному мосту реку, и его бурным потоком снесло в воду вместе с сооружением.

«Поступила информация, что человека, который переходил реку, смыло вместе с мостом. Мужчина инстинктивно зацепился за дерево и кричал, чтобы ему помогли», - сообщили в южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Крики о помощи услышали рядом находившиеся люди. Они вызвали спасателей, которые стали доставать молодого человека из бурлящей реки.

«Мы начали переправляться на другую сторону реки. Для этого натянули переправу и просто спускались вниз по течению», - рассказали в южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Уточняется, что мужчина оказался борцом. Он не поддался панике и сумел удержаться на дереве до приезда спасателей.

Непогода нанесла большой урон всей территории Кубани. Особенно сильно пострадали Сочи, Краснодар и Славянский район. В Сириусе из-за подтоплений даже пришлось эвакуировать людей из домов.

«В поселке Мирном эвакуировали 54 человека. На данный момент они находятся в пункте временного размещения. Людям оказывают всю необходимую помощь», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На данный момент опасность подтоплений из-за сильных дождей сохраняется. По прогнозам синоптиков, непогода еще продлится. Возможны смерчи и сходы селей. Обстановку держат на контроле в круглосуточном режиме главы всех муниципалитетов.

Жителей и гостей края просят быть предельно осторожными в эти дни и не подвергать риску свои жизни.

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