Потоп в Сочи 10 июля 2023: гостиницы и машины тонули, а аэропорт не принимал самолеты

Так улицы Сочи выглядели ранним утром в понедельник Фото: Олег УМАРОВ

Главный курорт страны продолжает заливать. С выходных в Сочи не прекращаются мощнейшие ливни. Улицы курорта стали реками, машины сносит бурным потоком, плывут мусорные контейнеры, вода заходит в здания. В Адлере и Сириусе спасателям пришлось вывозить людей из затопленных территорий на надувных лодках. Здесь уровень воды в местной реке Хорота поднялся до критических отметок и датчики загорелись предупреждением «опасное явление». Врубили на курорте сирены. Туристов предупредили — лучше оставаться в отелях. А местных попросили не выходить из дома, пока ливни не закончатся. Но дожди были такой силы, что один из отелей изрядно затопило, и постояльцев пришлось вывезти в другую гостиницу — где сухо.

Только за один час в ночь на 10 июля в Сочи выпала месячная норма осадков. Подтопило 150 домов. Ночью не спали все экстренные службы города, контролировал работу в это время и сам мэр курорта Алексей Копайгородский.

- К утру федеральные трассы расчистили от мусора и откачали воду, начались подворовые обходы, подтопленцам будет оказана помощь, - сообщил мэр Сочи.

Руку на пульсе держит и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона обратился к населению и туристам — попросил не выходить на пляжи, пока погода не наладится.

- Обращаюсь к жителям и гостям нашего края — на море сейчас сильные волны, ветер. Не рискуйте заходить в воду, это может быть опасно для жизни, - отметил Вениамин Кондратьев.

Пока Сочи заливало, аэропорт перешел на режим работы по фактической погоде. Несколько рейсов были задержаны, часть самолетов ушли на запасные аэродромы. Но сейчас воздушная гавань уже работает в прежнем режиме. С улиц продолжают откачивать воду, а пляжи по-прежнему закрыты из-за шторма. Пока что прогноз погоды не благоприятный. Штормовое предупреждение в Сочи продлили до 12 июля. А всему виной – тыловая часть циклона. Он держит в своих руках тучи и не дает им рассеяться над территорией Кубани.

- Это сохранит в небе над регионом довольно обширные облачные поля, вновь пройдут ливни, местами сильные, прогремят грозы, – рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - Штормовое предупреждение будет действовать до среды, 12 июля, и погодная картина сильно не изменится в ближайшие несколько дней.

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