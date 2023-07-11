После залповых ливней на Сочи обрушился град с куриное яйцо

Град обрушился на курорт

На юге России продолжает действовать штормовое предупреждение. И не зря. Сочи готовился к новому удару непогоды, и он не заставил себя ждать. После проливных дождей на курорт обрушился град. Ледышки размером с голубиное яйцо начали долбить по крышам домов.

Град стали снимать на видео жители Лазаревского района Сочи. Именно здесь с неба начали сыпаться ледяные яйца. Сочинцы боялись выходить на улицу, чтобы накрыть свои машины и уберечь огороды от побоев. Только жители начали приводить в порядок придомовые территории после потопа, как новый удар стихии не заставил себя ждать. Некоторые жители предусмотрели, что может пойти дождь с градом. Тем более все службы предупреждали о стихии.

"А я как чувствовала, что что-то начнется. Да и в интернете все трубили о том, что будет град. Ну, я на всякий случай и накрыла огород пленкой. Но вот только не знаю, поможет ли. По звуку создается ощущение, что булыжники кидают", - рассказывает жительница Лазаревского района Галина Ивановна.

На курорте до сих пор продолжает действовать штормовое предупреждение. Локально осадки сегодня прогнозируют в районе 13-15 часов в горах и предгорьях. Режим повышенной готовности на курорте власти сохраняют.

"До конца дня 11 июля сохраняет свое действие штормовое предупреждение. Пляжи города закрыты, купание запрещено", - добавили в пресс-службе администрации Сочи.

А тем временем

Воронки закружились на горизонте. Три смерча в море у берегов Туапсе сняли туристы на видео. Воздушный вихрь заметили на пляже в поселке Новомихайловском. На кадрах видно, как небо заволокло густыми серыми тучами, а шквалистый ветер не успокаивается. Тем временем на горизонте недалеко друг от друга закручиваются мощные воздушны столбы.

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