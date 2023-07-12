«Выполнял задачи с риском для жизни»: экс-мэра Краснодара Евгения Первышова наградили орденом Мужества

Боевые заслуги экс-мэра Краснодара были отмечены Орденом Мужества.

Бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы Евгений Первышов с осени 2022 года служит в зоне СВО. Он отправился добровольцем на передовую, а потом продлил контракт и сейчас наравне с другими военными выполняет боевые задачи на особо опасных направлениях.

«Мой боевой товарищ уже не раз продлевал свой контракт. Накануне его боевые заслуги были отмечены орденом Мужества. Поздравляю!» - написал в своем Telegram-канале секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Евгений Первышов в октябре прошлого года пришел в подразделение аэроразведки БАРС «КАСКАД». Его сформировали из всех депутатов, которые отправились добровольцами в зону спецоперации.

«Неоднократно выполнял задачи в обстановке, связанной с риском для жизни. Ребята и старшие командиры его уважают», - добавил Андрей Турчак.

Также депутат напомнил, что Евгений Первышов не первый депутат, который стал кавалером ордена Мужества. Ранее эту награду получили другие чиновники-добровольцы: Дмитрий Саблин, Сергей Сокол, Дмитрий Хубезов, Олег Голиков, Виктор Водолацкий, Игорь Кастюкевич. Орденом Мужества награжден и руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии» Александр Амелин. Все они служат на благо Родины.

Напомним, что Евгений Первышов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» - он стал героем нового выпуска программы «Без маски». Евгений Первышов рассказал о службе в зоне спецоперации. А еще поделился, как к его решению отнеслась семья и о какой награде мечтает. Также Евгений Первышов ответил злопыхателям, которые уверены, что депутаты находятся далеко от линии соприкосновения и спят в бронированных капсулах.

Ранее сообщалось, что за военную службу Евгений Первышов не получает и рубля. Контракт у бывшего главы Краснодара заключен на безвозмездной основе.

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