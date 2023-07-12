7-летний мальчик захлебнулся во время шторма в Новороссийске

В Новороссийске утонул ребенок.

На городском пляже Новороссийска произошла ужаснейшая трагедия. 7-летний мальчик полез в море во время шторма и уже не смог выбраться.

Известно, что инцидент произошел примерно в 14:00. Ребенка достали из воды у одного из пирсов. Неравнодушные сразу же позвали на помощь медиков, которые больше 30 минут пытались спасти жизнь мальчику.

«Ребенок умер. На месте находятся наряды ППС», - поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» пресс-секретарь прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

Ранее в этом сезоне из-за стихии на курортах Черного моря уже умер мужчина. Он скончался 9 июля, когда полез спасать из воды тонущую женщину. Туристка проигнорировала красные флаги на пляже и многократные просьбы спасателей выйти из воды, что привело к трагедии.

Синоптики уточняют, что непогода перестанет свирепствовать на Кубани завтра после обеда. Давление начнет плавно повышаться, и погода наладится.

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