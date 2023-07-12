Вытащил женщину из воды, но захлебнулся сам. Чиновник из Волгограда погиб в Анапе, спасая женщину

Михаил Ткачев. Фото: комитет тарифного регулирования Волгоградской области.

Все выходные на побережье Черного моря бушевал шторм. Стихия с невиданной силой ударила по курортам Краснодарского края. В Сочи в море все время появлялись смерчи, а в Туапсинском районе до сих пор не отступают огромные потоки воды. К счастью, на Анапу стихия уже не оказывает практически никакого влияния, но она успела нанести трагические последствия немного раньше.

9 июля 2023 года в Анапе погиб Михаил Ткачев. Он занимал должность начальника отдела регулирования тарифов комитета тарифного регулирования Волгоградской области.

Мужчина, ценой своей жизни, спас женщину, которая купалась в море во время шторма. Туристка проигнорировала все предупреждения спасателей и красные флаги, развешенные на всех пляжах курорта. Она зашла в воду и начала тонуть.

«Михаил увидел, что женщина тонет и поспешил на помощь. Ее удалось спасти. Но Ткачев не смог справиться с бушующими волнами», - сообщили «КП» - Волгоград» коллеги погибшего в комитете тарифного регулирования региона.

Сотрудники вспоминают, что Михаил работал в органах тарифного регулирования с 2006 года. Он трудился в Управлении по региональным тарифам администрации области, министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования. За 17 лет ему удалось дойти до заместителя начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере.

Михаил Ткачев за все годы трудовой деятельности был награжден благодарностями от администрации Волгоградской области, а также Почетной грамотой Волгоградской областной Думы Волгоградской области.

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