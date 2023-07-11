Три смерча подряд, булыжники падают с неба: на юг России вновь обрушилась стихия

Тройной смерч в Туапсе

Непогода продолжает бушевать в Краснодарском крае. В регионе вновь продлили штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами, градом и шквалистым ветром. Как отметили синоптики, на погоду в регионе в настоящее время влияют фронтальные разделы штормового циклонического вихря.

Также в службах предупредили местных жителей и туристов о возможности формирования смерчей в море. Как по щелчку над морской гладью начали кружить воронки.

Сразу тройной смерч утром 11 июля успели заснять в Туапсинском районе. Воздушный вихрь заметили на пляже в поселке Новомихайловском. На кадрах видно, как небо заволокло густыми свинцовыми тучами, а шквалистый ветер не успокаивается. Вдалеке недалеко друг от друга одновременно закручиваются мощные воздушные столбы.

В Сочи падают булыжники

Сочи непогода тоже не обошла стороной. Курорт начал только приходить в себя после проливных дождей. Даже пришлось эвакуировать около 600 человек из подтопленных придомовых территорий. Тогда основной удар стихии пришелся на Адлерский, Хостинский районы и Сириус.

Град обрушился на Сочи

А уже сегодня, 11 июля, булыжники с неба буквально избили Лазаревский район. Все начиналось как обычно - серые тучи затянули небо и пошел небольшой дождик. Хватило буквально три минуты, чтобы погода разгулялась. Град размером с куриной яйцо начал долбить по крышам домов, огородам и машинам. Жители пытались защитить свое имущество как могли. Некоторые сначала даже начали закрывать своим телом машину, но, когда поняли, что это плохая идея, спрятались под навес.

«В первый видим такой град! Долбит так, как-будто булыжники кидают с неба. Градовая бомбежка какая-то», - пишут очевидцы в соцсетях.

Буквально через 15 минут циклон прошелся и по центру Сочи. Здесь град был немного лояльнее к местным жителям и туристам. Размер льдинок напоминал жемчужинки. Но даже такой град успел нанести урон огородам.

А дороги превратились в каток. В поселке Аше Лазеревского района курорта водители боялись превышать даже 20 километров в час из-за снежной поверхности. Все это натворил град.

На трасса А-147 начали падать деревья. Дорогу перекрыли на 110 и 116 километрах. Сейчас здесь работают спасатели и дорожники. Движение временно затруднено.

К слову, синоптики обещают град до конца суток. Основной удар придется до 12:30 часов.

«До конца дня 11 июля на разных участках территории Сочи ожидается местами крупный град», - уточнили в местном Гидрометцентре.

Ледяная бомбежка и в Туапсинском районе

Зрелище не для слабонервных видели в Агое, Туапсе, Новомихайловском, Лермонтово и Джубги.

Град прошелся в нескольких населенных пунктах. В Дедеркое град покрыл плотным словем пляжи, а в селе Индюк бил по крышам и огородам около 15 минут, оставив после себя изрядно пострадавший урожай.

«С утра было солнышко, а сейчас натянуло. Это нечто, что творится! Главное, что не завалило что-нибудь», - рассказывает жительница Туапсинского района Наталья.

Размер льдинок напоминал куриное яйцо

После того, как тучи разбежались, в небе появились мамматусы. Это облака необычной формы. Они чаще всего появляются в тропиках. Их появление с грозовыми штормами.

Стоит отметить, что на территории всего Краснодарского края сохраняется штормовое предупреждение. Спасатели просят не выходить из дома и отказать от отдыха у воды. На побережье закрыты пляжи.