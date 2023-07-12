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Карта Кубани12 июля 2023 13:45

«Принесло неопознанных мужчину и женщину»: на пляж в Анапе вынесло тела двух человек

В Анапе на диком пляже утонули мужчина и женщина
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе утонули мужчина и женщина. Фото: t.me/MoreOz

В Анапе утонули мужчина и женщина. Фото: t.me/MoreOz

Стихия продолжает приносить на Кубань все больше трагических известий. Вслед за новостью об утонувшем семилетнем мальчике в Новороссийске, в Анапе появилась информация об погибших мужчине и женщине.

«В 13:38 на пляже «Аквамарин», который находится по адресу: село Витязево, улица Светлая, 1, заметили два неопознанных тела мужчины и женщины. Информация об этом поступила от ответственного за пляжем», - поделились с «Комсомольской правдой» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Считается, что людей принесло с необорудованного для купания пляжа течением. На данный момент личности мужчины и женщины не установлены, но известно, что на вид им 50 – 55 лет.

«В 13:38 на место происшествия выехали оперативная группа отдела МВД по Анапе, четыре человека от БСМП и два человека от ОГ МО по Анапе», - рассказали «Комсомольской правдой» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что мужчину и женщину достали из воды спасатели. Утонувших долгое время пытались реанимировать, но смерть наступила еще до приезда скорой помощи.

На данный момент на курорте проводятся следственные мероприятия. Полиция пытается установить личности погибших.

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