На пляжах - аншлаг Фото: Олег УМАРОВ

«Наконец-то!» - облегчено вздыхает турист в голубых плавках и прыгает бомбочкой в море.

Запрет на купание сняли Фото: Олег УМАРОВ

Буквально три дня назад на побережье Черного моря начался апокалипсис. В Сочи штормило море, реки выходили из русла и заполняли улицы курорта, а град размером с булыжник пробивал машины и крыши домов. Пляжи были закрыты, на них дежурили только спасатели. А туристы разочаровано вздыхали в номерах своих отелей. На отпуск были планы, но у погоды свой график.

Теперь погода наладилась. На курорте светит яркое солнце. А все пляжи официально открыли. К такому торжественному моменту администрация подошла ответственно.

Что происходит на побережье Черного моря после потопа

«Пользователи пляжей готовились к приему отдыхающих. Территории приводили в порядок, мыли пляжный инвентарь и убирали мусор», – рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

Все лежаки заняты Фото: Олег УМАРОВ

Предупреждающие флаги сняли, и туристы побежали занимать лежаки. Сейчас на пляжах негде упасть. Захотите позагорать - можете и постоять. Даже лежаки за 1000 рублей заняты. Отдыхающие соскучилась по морю, солнцу и крикам: «Сладкая чурчхела!» Все уже и забыли про потопы. В Сочи снова царит курортная атмосфера — все отдыхают, загорают, купаются.

«Я безумно рад, что наконец-то закончились дождливые дни. Сейчас уже можно прийти на море. Сняли запрет на купание! Теперь можно купаться! Все шезлонги уже заняты. Люди ждали солнечных дней и дождались. Теперь наслаждаются отпуском», - рассказывает kp.ru турист из Красноярска Дмитрий Курчагин.

Туристы заняли все места на пляжах Фото: Олег УМАРОВ

Кстати, температура воды в море сейчас даже теплее, чем на суше. Море прогрелось до +26 градусов, а на улице столбики термометров показывают +25.

А тем временем

В Туапсинском районе до сих пор действует запрет на купание. В ночь на 12 июля на Туапсинский район за несколько часов обрушилось три месячных нормы осадков. Потоки воды бежали бурными реками по улицам и сносили все на своем пути. В курортных поселках машины собирались в кучи, рушились дома и мосты. Осадки прекратились только к вечеру.

В районе действует режим ЧС. Из-за наводнения подтопило 650 придомовых территорий, вода зашла в 290 домовладений, а также в подвалы, подъезды и на первые этажи 39 многоквартирных домов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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