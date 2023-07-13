В районе приступили к ликвидации последствий

В ночь на 12 июля на Туапсинский район за несколько часов обрушились три месячных нормы осадков. Потоки воды бежали бурными реками по улицам и сносили все на своем пути. В курортных поселках машины собирались в кучи, рушились дома и мосты. Осадки прекратились только к вечеру.

Узнали, что происходит в Туапсинском районе спустя сутки после потопа.

- К вечеру 12 июля вода сошла или была откачена со всех выявленных территорий и домовладений. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Сейчас в населенных пунктах расчищают территории, восстанавливают поврежденные объекты инженерной инфраструктуры. На помощь приехали добровольцы из Горячего Ключа, Новороссийска, равнодушными к беде не остались и в Геленджике.

В районе действует режим ЧС. Из-за наводнения подтопило 650 придомовых территорий, вода зашла в 290 домовладений, а также подвалы, подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов.

Продолжается подворовой обход для выявления подтопленных территорий и оценки нанесенного жителям ущерба. Также организован подвоз технической и бутилированной воды.

- В пунктах временного размещения остаются семь человек, из них двое детей. Они обеспечены всем необходимым, - добавили в оперштабе.

Известно, что полностью разрушен единственный автомобильный мост к хутору Полковничий в Туапсинском районе. Там живут 40 человек, из них 5 детей. Связь с ними есть, спасатели проедут на технике повышенной проходимости, как только спадет вода. Люди обеспечены питанием на 2 дня.

Ранее жители Туапсинского района рассказали о том, как пережили жуткий потоп. Без вести пропавшими числятся четыре человека. Один мужчина 67 лет и трое молодых людей от 15 до 23 лет, которых смыло вместе с домом. Всех до сих пор продолжают искать полицейские и спасатели. Возбуждено уголовное дело.

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