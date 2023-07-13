«Нет ни воды, ни еды». После наводнения в Туапсинском районе около 100 человек оказались отрезанными от цивилизации

Вода унесла мост в районе поселка Плехо. Фото: скриншот

Туапсинский район приходит в себя после потопа. Шторм 12 июля изрядно накуролесил – смыты набережные и магазины, без света осталось около 16 тысяч человек. Пострадала инфраструктура. Известно, что большая вода смыла пешеходный мост в Ольгинке. Также остались без переправы жители хутора Полковничий. Они обеспечены водой и питанием на два дня.

Хуже складывается ситуация в Широкой Щели, в микрорайоне поселка Плехо. В бывшем СНТ «Ветеран» отрезанными от цивилизации оказались около 100 человек, из них 30 детей. Мост – единственную ниточку с внешним миром – унесло во время потопа.

- У нас нет воды, нет еды, нет медикаментов, нет электричества, - рассказала «КП»-Кубань» местная жительница Олеся. – Мы не можем отсюда выбраться.

Еще один выход из этого района – это переход через частную базу отдыха, но она огорожена. 12 июля пожилой женщине стало плохо, вызвали скорую. Пришлось пилить ограду, чтобы медики смогли дойти до пациентки.

- Ее отвезли в больницу, но забор опять заделали. Как нам быть? С детьми, без питания. Полностью отгороженными от мира? – задается вопросами Олег.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Туапсинском районе идут восстановительные работы. Сотни людей заняты подключением электричества, наведением порядка на улицах курортных поселков, откачкой воды из домов, восстановлением водоснабжения в четырех детских лагерях.

- Подтопленными остаются подвалы 39 многоквартирных жилых домов, 1 социально-значимый объект, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В поселке Тюменском в пункте временного размещения находятся семь человек, из них двое детей. Люди получают бутилированную воду.