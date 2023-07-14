Назначен Дедом Хасаном, арестован заочно в Краснодаре. Что известно о Жорике Тбилисском, задержанном Интерполом в Черногории

Жорик Тбилисский. Фото: архив КП

Вор в законе Георгий Манукян по кличке Жорик Тбилисский крутился в криминальных кругах с 90-ых годов. Любимчик Деда Хасана, он был коронован по блатным понятиям в 1993 году в родной Грузии. А после этого перебрался в Краснодар. Тут развернул бурную деятельность – контролировал подчиненных, которые занимались незаконной деятельностью.

Жорик был очень осторожен. Долгое время он не попадался на глаза правоохранителей. За 18 лет – ни одного уголовного дела. Но в 2010 году он прокололся на наркотиках. Когда криминальный авторитет был в Новороссийске, у него нашли 3,5 грамма героина. Мужчину судили, но дали минимальный срок. За незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере его приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в 50 тысяч рублей. В 2013 году Жорик вышел из зоны.

В 2023 году «смотрящий» снова попал в сводки новостей. 58-летнему Георгию Манукяну предъявили обвинение по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и арестовали заочно. Жорика на тот момент не было ни в Краснодарском крае, ни в стране.

По версии полицейских, он хранил и соблюдал традиции и обычаи криминальной среды, в его подчинении были люди с более низким статусом, принятым в криминальных кругах.

- Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, с момента его передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента задержания его на территории РФ. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В скором времени Жорик Краснодарский вновь увидит родные места. Правда, из окна автозака. Его задержали 13 июля в Черногории, в аэропорту Тивата, пишет «Коммерсант».