За рулем Mercedes-Benz был судья в отставке Анатолий Горголин.

В субботу, 22 июля, в городском парке Майкопа было многолюдно. Люди пришли сюда с детьми прогуляться в выходной, поесть мороженое и сахарную вату. Катался по аллеям на самокате и 9-летний мальчик. Когда он остановился под деревом, чтобы немного отдохнуть, в ребенка на полной скорости влетел черный внедорожник Mercedes-Benz. Мальчик погиб на месте. А видео этой страшной аварии сейчас изучают следователи - в парке кругом камеры, по ним и восстановили картину ДТП.

По данным следователей, хронология событий была такой: внедорожник ехал по улице, которая ведет к парку, и на перекрестке столкнулся с ехавшим в попутном направлении Ford Focus. А затем Mercedes-Benz полетел дальше - в парк, где сначала сбил дорожное ограждение, а потом снес ребенка. Далее машина съехала вниз по склону к руслу реки, которая течет рядом с парком, и остановилась только тогда, когда перевернулась на крышу.

- Во внедорожнике находились восемь человек - трое взрослых и пятеро детей, - рассказали в СУ СК РФ по Адыгее. - Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» и его пассажиры в результате ДТП получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

Кто такой Анатолий Горголин, задавивший ребенка в парке Майкопа на Mercedes-Benz

Как сообщили в прокуратуре Адыгеи, водителю внедорожника 72 года. За рулем Mercedes-Benz был судья в отставке Анатолий Горголин. Как стало известно «КП», свою семью он в тот день вез на отдых. Трое детей (это внуки Горголина), которые находились в машине, с разными ушибами сейчас лечатся дома. А вот двое - в больнице. Одна девочка находится в неврологическом отделении с ушибами средней тяжести. Врачи оценивают ее состояние ближе к удовлетворительному. А другой ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сам Анатолий Тимофеевич находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

- По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначены экспертизы, устанавливаются детали случившегося, - пояснили в СУ СК РФ по Адыгеи.

Но многие подробности правоохранители не разглашают в интересах следствия. Так как авто виновника аварии напрямую связано с именем судьи городского суда Майкопа, не исключено, что дело будут расследовать особенно тщательно.

– С 2014 года он находится в отставке. Он более 30 лет своей жизни посвятил работе в нашем суде, - рассказали kp.ru в Майкопском городском суде. - Мы можем отзываться о нем только положительно. Что произошло в момент аварии - мы не знаем, как и все. Это предстоит уже узнать следствию. Анатолий Горголин удостоен звания заслуженный юрист Республики Адыгея, сейчас он занимает должность зампредседателя Совета ветеранов судебной системы республики. Он никогда не пил и не курил. Это может подтвердить любой сотрудник нашей организации. Он всю жизнь женат на одной женщине. У него большая семья и внуки. По работе никогда не было никаких взысканий. Он ушел на пенсию со всеми почестями.

А тем временем в парк Майкопа несут цветы и игрушки. Ими усыпана та самая аллея, по которой в последний раз и катался на самокате ребенок…

«Это был мой лучший друг. Я не могу в это поверить. Принесла зайца. Здесь много игрушек», - пишет в социальных сетях подруга мальчика.

«Комсомолка» выражает соболезнования семье мальчика.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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