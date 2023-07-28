Пляжи смывает на Черноморском побережье

Похолодание в Краснодарский край принес с собой циклон. Вчера, 27 июля, на Крым обрушился сильный ливень с грозой. А теперь все побережье Краснодарского края штормит. Из-за дождя в регионе объявили несколько штормовых предупреждений и запретили купаться на пляжах популярнейших курортов. Заходить в воду нельзя ни в Сочи, ни в Анапе, ни в Геленджике. Запрет распространяется и на Азовское море.

В Сочи из-за штормового предупреждения не смогли приземлиться 13 самолетов. Воздушные судна ушли на запасной аэродром в Минеральных Водах. Стоит напомнить, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Когда появляется возможность, авиахаб вновь начинает принимать самолеты. Так, благодаря временным улучшениям в погоде, удалось совершить безопасную посадку шести лайнерам.

Что происходит на курортах Краснодарского края из-за непогоды 28 июля 2023

Пляжи в Сочи закрыли из-за шторма. Волны буквально сносят все на пути. Шторм уже унес лежаки в море. Та же обстановка и на побережье Анапы, Геленджика.

«Смотрите, смывает все! Смотрите, ребята, пляжи полностью затоплены! Смывает все! Вот такая погода к нам пришла», - рассказывают в соцсетях туристы, отдыхающие в Анапе.

Тем временем спасатели выгоняют отдыхающих с пляжей. Купание в штормовую погоду категорически запрещено.

На горнолыжных курортах Сочи из-за дождя временно закрыли канатные дороги.

Купаться из-за непогоды запретили и в Геленджике. Здесь закрыли все 69 пляжей.

В Анапе из-за сильного донного течения также нельзя заходить в море. Некоторые пляжи подмыло, можно увидеть плавающие потерянные шлепки и бизнесменов, спасающих имущество.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до конца дня 29 июля. В течение двух дней имеется опасность формирования смерчей над морем.

28 июля по восточной половине Азовского моря высота волн может достигать двух метров.