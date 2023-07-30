Медузы в море и волны смывают людей: обстановка на побережье Азовского моря после шторма 30 июля

Туристы вернулись на пляжи после шторма

Море на юге России штормило два дня. С 28 июля людей выгоняли с пляжей - было опасно находится на побережье. В море образовывались воронки, а вода выходила из берегов и смывала все на своем пути. Спасатели пытались утащить лежаки и бунгало, пока все унесло. На побережье Азовского моря была точно такая же обстановка, как и на Черном.

Сильный ветер поднял волны до двух метров. Вода разошлась не на шутку и забрала с собой часть дороги на Ясенскую Переправу в Ейском районе. Там ввели реверсивное движение. На дороге образовался провал шириной в три метра. Людей готовили к эвакуации, но все обошлось.

Сильный порывистый северо-западный ветер нагнал воду из моря на сушу в Ейском и Приморско-Ахтарском районах. В станице Должанской наблюдался высокий подъем - 602 см. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, спад воды продолжается, угрозы подтопления нет.

В Голубицкой под водой оказались пляжи двух турбаз, волна смыла ограждение. А уже сегодня, 30 июля, туристы начали возвращаться на пляжи Азовского моря после шторма.

Станицы уже успели привести в порядок после стихии. Теперь на пляжах снова расставили лежаки и бунгало. Туристы разложили свои полотенца и приготовились принимать солнечные ванны.

«Небольшие волны. Ребятня веселится, волны их сбивают с ног на берегу. Да взрослых тоже может смыть. На пляжах медузы не валяются, но в море попадаются», - рассказывает туристка из Новгородской области Людмила Арсеньева.

Стоит отметить, что спасатели продолжают следить за обстановкой на пляжах. Лини предупреждают, что море до сих пор штормит. Необходимо быть предельно внимательными и следить за детьми.