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Общество30 июля 2023 9:40

Медузы в море и волны смывают людей: обстановка на побережье Азовского моря после шторма 30 июля

Туристы вернулись на пляжи Азовского моря после шторма
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Туристы вернулись на пляжи после шторма

Туристы вернулись на пляжи после шторма

Море на юге России штормило два дня. С 28 июля людей выгоняли с пляжей - было опасно находится на побережье. В море образовывались воронки, а вода выходила из берегов и смывала все на своем пути. Спасатели пытались утащить лежаки и бунгало, пока все унесло. На побережье Азовского моря была точно такая же обстановка, как и на Черном.

Сильный ветер поднял волны до двух метров. Вода разошлась не на шутку и забрала с собой часть дороги на Ясенскую Переправу в Ейском районе. Там ввели реверсивное движение. На дороге образовался провал шириной в три метра. Людей готовили к эвакуации, но все обошлось.

Сильный порывистый северо-западный ветер нагнал воду из моря на сушу в Ейском и Приморско-Ахтарском районах. В станице Должанской наблюдался высокий подъем - 602 см. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, спад воды продолжается, угрозы подтопления нет.

В Голубицкой под водой оказались пляжи двух турбаз, волна смыла ограждение. А уже сегодня, 30 июля, туристы начали возвращаться на пляжи Азовского моря после шторма.

Станицы уже успели привести в порядок после стихии. Теперь на пляжах снова расставили лежаки и бунгало. Туристы разложили свои полотенца и приготовились принимать солнечные ванны.

«Небольшие волны. Ребятня веселится, волны их сбивают с ног на берегу. Да взрослых тоже может смыть. На пляжах медузы не валяются, но в море попадаются», - рассказывает туристка из Новгородской области Людмила Арсеньева.

Стоит отметить, что спасатели продолжают следить за обстановкой на пляжах. Лини предупреждают, что море до сих пор штормит. Необходимо быть предельно внимательными и следить за детьми.

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