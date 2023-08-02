В списке не одна жертва: извращенец, который надругался над девочками в лагере Анапы, ранее домогался до других

В 2014 году в Ставропольском крае на Геннадия Измайлова заводили уголовное дело.

50-летний Геннадий Измайлов добрался из Воронежской области в Анапу. Каким образом - неизвестно. Мужчина жил в подъездах и не работал. А те, кто его знали, говорили, что он шизофреник.

«У него шизофрения, говорил, что сидел в психушке. Но там к нему относились как к скоту. Даже не выводили гулять. Хуже места он не знал. Геннадий утверждал, что люди, которые там живут настоящие психи и наркоманы. Ему с ними не по душе», - рассказывает kp.ru Иван В.

Геннадий уверенный в том, что он не псих, отправился на курорт. Последние 10 дней он провел в Анапе. Скитался по пляжам в поисках ночлежки. В конце июля заработал административку за мелкое хулиганство, просидел под арестом два дня.

А в ночь на 29 июля он решил забраться на территорию «Счастливого детства». Двухметровый забор его не остановил. Геннадий с легкостью перелез. Забрел в корпус, где были пять девочек, и надругался над ними. Когда на крики детей сбежались вожатые, то Геннадий убежал тем же путем. Но полицейские смогли его найти и забрали в кутузку. Сейчас извращенец дает показания следователям.

Однако, как удалось выяснить «Комсомолке», Геннадий Измайлов - рецидивист. Это уже не в первый раз, когда он пытается изнасиловать женщину.

«В 2014 году в Ставропольском крае на Геннадия Измайлова заводили уголовное дело. В полицию обратилась женщина с заявлением. Мужчина угрожал ей отверткой и пытался изнасиловать. Но спустя полгода расследование прекратилось», - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в отношении извращенца заведены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

А тем временем, прокуратура Краснодарского края планирует закрыть лагерь «Счастливое детство». Работники ведомства нашли нарушения на 11 листов. В лагере не соблюдалась пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические нормы и антитеррористическая защищенность объекта.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

11 листов нарушений. Прокуратура требует закрыть лагерь «Счастливое детство» в Анапе после насилия над пятью девочками

Лагерь в Анапе «Счастливое детство» собираются закрыть после надругательства над девочками (подробнее)

Ловили три дня: Мужчина из Воронежской области надругался над девочками в лагере Анапы

Мужчину из Воронежской области задержали по подозрению в надругательстве в детском лагере Анапы (читать далее)