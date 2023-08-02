У арестованной с «перегибом» за взятку директора школы Ларисы Неверовой на Кубани пропал сын

Сергея Неверова разыскивают с 10 июля. Фото: соцсети

Уже почти месяц в Краснодарском крае идут поиски 35-летнего Сергея Неверова. Молодой мужчина пропал 10 июля в Горячем Ключе. На курорте он оказался не случайно, сообщает «Ясно». Здесь живет его мать – Лариса Неверова. Заслуженного педагога и директора первой городской школы обвинили во взяточничестве. В марте 2023 года 62-летнюю женщину в наручниках вывели с работы. Позже ей избрали меру пресечения, отправив под домашний арест по подозрению в вымогательстве взяток.

Сергей Неверов с детства проживает в Москве, но 9 июля приехал на Кубань, чтобы поддержать мать в сложной жизненной ситуации. Днем 10 июля мужчина по телефону сообщил Ларисе Неверовой, что скоро будет дома. Но семья не дождалась его ни вечером, ни сутки спустя. О местонахождении Сергея Неверова ничего неизвестно до сих пор.

«Приметы: 35лет, европейский тип лица, рост 180 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, волосы чёрные, средней длины, глаза карие, размер обуви 43», - разослали ориентировки о розыске полицейские Горячего Ключа.

К поиску пропавшего при загадочных обстоятельствах москвича также присоединился отряд «ЛизаАлерт».

«Особые приметы: имеет бороду и усы, ходит быстро, «размашисто». Был одет: синяя футболка поло на 3 пуговицах, брюки джинсовые, темно-синего цвета; туфли кожаные чёрного цвета; при себе куртка -ветровка болоньевая чёрного цвета», - такие листовки сейчас распространяют волонтеры поисково-спасательного отряда.

При себе у мужчины был мобильный телефон в черном чехле, зарядное устройство к нему и портмоне коричневого цвета. Однако, несмотря на усилия полицейских и волонтеров, где сейчас находится Сергей Неверов - до сих пор тайна для всех его близких.

К слову, в отношении Ларисы Неверовой продолжают расследовать уголовное дело по взятнической статье. В следкоме Краснодарского края рассказали, что обвинения со школьного директора не сняты. Но признали, что арест пожилой женщины проходил «с перегибом».

«Перегиб был. Районный следственный отдел арестовал женщину, да еще и накануне 8 Марта по обвинению в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч рублей. Эта мера была излишней,» - рассказал глава кубанского СКР Андрей Маслов.

Для Ларисы Васильевны это не первое тяжелое обвинение в жизни. Ее уже уличали в мздоимстве. Правда, тогда в 2018 году она отделалась лишь 100-тысячным штрафом и ограничением занимать руководящие должности на год. И спустя время снова вернулась на пост директора школы.