Все детские лагеря Анапы подключат к системе видеонаблюдения «Купол»

В Анапе прошло совещание по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе с 3 августа начнется проверка всех детских здравниц и лагерей, работающих на территории курорта. Контролирующим органам предстоит проверить как соблюдаются меры безопасности в 24 детских здравницах и двух детских санаториях. Об этом сообщили на совещании по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Поводом стало ЧП в детском лагере «Счастливое детство», куда несколько дней назад проник педофил, от действий которого пострадали две девочки.

«Чрезвычайная ситуация, которая произошла в «Счастливом детстве», не должна повториться. Начиная с завтрашнего дня, будут проведены внеплановые проверки детских лагерей – в первую очередь, тех, к кому были замечания наших контролирующих органов», - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Напомним, на территорию анапского детского лагеря 49-летний бездомный пробрался в ночь на 29 июля. Мужчина проник в спальню к девочкам, где совершил «действия сексуального характера». Персонал лагеря не смог самостоятельно задержать извращенца. Его нашли лишь спустя несколько дней. Сейчас педофил заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям – «насильственные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Выяснилось, что обвиняемый нашел брешь в охране покоя юных отдыхающих. Он просто перепрыгнул через низкий забор. Система видеонаблюдения лагеря мониторилась лишь сотрудниками детской здравницы. Теперь все лагеря курорта подключат к аппаратно-программному комплексу «Купол», который позволяет полицейским контролировать правопорядок на территории всего города. За год интеллектуальная система видеонаблюдения помогла полиции задержать свыше 1100 людей, находящихся в розыске.

«В течение двух недель «завести» в нее все пляжи детских здравниц. С теми, у кого вопрос не будет закрыт в срок, расторгнем договоры», - сообщил мэр администрации Анапы Василий Швец.

Проверки детских здравниц продолжатся на постоянной основе. Информация по выявленным нарушениям будет направляться в Анапскую межрайонную прокуратуру. Объекты, где будут повторно выявлены нарушения, планируют закрывать.