Разорвало на две части. Парень из Новороссийска лишился почки после поездки на электросамокате

Восстановить почку было невозможно Фото: пресс-служба городской больницы №1 Новороссийска

Несчастный случай произошел в Новороссийске. Одно неаккуратное движение во время поездки на электросамокате стоило 21-летнему парню почки.

20 июля молодой человек катался по городу на самокате. Но в какой-то момент не справился с управлением. Не удержав равновесие, парень упал на землю вместе с транспортом. Удар был такой силы, что не обошлось без скорой и госпитализации.

Пострадавшего молодого человека в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу. Как оказалось, при падении самокатчик травмировал поясницу. Врачи тут же приступили к обследованию. И обнаружили серьезную травму одной почки.

«При обследовании выявлено повреждение левой почки с полным разрывом ее на две половины и размозжением. Пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии с признаками забрюшинного кровотечения», – сообщили в пресс-службе горбольницы №1 Новороссийска.

Левую почку от удара разорвало на две части Фото: пресс-служба городской больницы №1 Новороссийска

После обследования врачи приступили к экстренной операции. Результаты показали, что восстановить пострадавшую почку будет невозможно. Тогда специалисты решили вырезать травмированный орган.

Операция прошла успешно, а послеоперационный период протекал гладко. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением врачей и готовится к выписке домой.

«К сожалению, после банального катания на самокате пациент потерял почку, и благо, что другая почка функционирует у него хорошо. В дальнейшем, при своевременном контроле за ее состоянием, молодой человек сможет жить полноценной жизнью», – отметили специалисты городской больницы №1 Новороссийска.

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