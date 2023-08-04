Мэр Новороссийска сообщил, какие корабли помогали отбивать атакую катеров ВСУ в акватории города

Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Ночью и рано утром 4 августа в акватории Новороссийска были слышны взрывы. Местные жители проснулись от сильного шума. Взрывы прогремели и рядом с поселком Мысхако. Как сообщили в Министерстве обороны России, вооруженные силы Украины пытались морскими безэкипажными катерами атаковаться военно-морскую базу Новороссийска. Катера было два.

Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Военные смогли оперативно отразить атаку киевской власти.

«Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!» - поблагодарил за слаженную работу мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

В результате попытки киевской власти атаковать военно-морской порт Новороссийска, никто не пострадал. Разрушений также нет.

«Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что ночью 4 августа была попытка киевского режима устроить террористическую атаку беспилотниками на территории Крыма. По сообщению Минобороны России, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. Разрушения также не зафиксированы.