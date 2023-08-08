«В Китай поеду, но не как участница»: «Миссис Россия — 2023» не сможет представлять страну в мировом конкурсе

Жанна Специальная Анна Грунина

32-летняя Жанна Специальная из Геленджика после блестящей победы на конкурсе «Миссис Россия — 2023» представлять страну на международном конкурсе красоты не сможет. В Китай поедет другая участница конкурса — Анна Грунина.

«Миссис Россия Globe 2023» Анна Грунина. Фото: соцсети.

Москвичка Анна Грунина завоевала второй приз смотра — "Миссис Россия Globe 2023". Как раз этот титул и позволит 38-летней матери двоих детей представлять страну на международном конкурсе, который пройдет в марте 2024 года в Китае.

У Анны Груниной двое прекрасных детей. Фото: соцсети.

Такие условия конкурса, что Россию отправится представлять не победительница, а обладательница звания "Миссис Россия Globe 2023".

«Аня просто замечательная. Я уверена, что она достойно представит нашу страну в Китае. Если будут билеты на самолет, я поеду с ней, но только в качестве поддержки. Мы очень сдружились», - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» «Миссис Россия — 2023» Жанна Специальная.

У Жанны теперь много забот в России. Титул самой красивой замужней женщины страны накладывает на победительницу достаточное количество обязанностей.

Жанна Специальная планирует поддержать Анну Грунину в Китае. Фото: соцсети.

«Мне сразу сказали, чтобы я была готова к постоянным разъездам. Я буду играть в спектаклях, посещать различные мероприятия и открытия конкурсов. Если это все, еще и с поездками в разные страны, сгрузить на одного человека, то совершенно не останется времени на семью. Думаю, организаторы все грамотно продумали», - поделилась с «Комсомолкой» самая красивая мама России.

Пока до новых мероприятий еще есть достаточное количество времени, Жанна отдыхает от пережитой бури эмоций и наслаждается общением с семьей.

«Последняя неделя была очень бурная, и мы с дочкой мало виделись. Хоть семья и приехала вместе со мной в Москву, но я вижу, что им не хватало общения. Конечно, они очень рады за меня, что я стала такой красивой и яркой», - рассказала Жанна Специальная.

Домой в Геленджик Жанна планирует вернуться 16 августа. До этого ей нужно будет еще найти свой главный приз — путевку на Мальту, которую она случайно потеряла, празднуя победу.

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