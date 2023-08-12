«Осознавала, что делала»: Собрали полную историю убийства 3-месячного ребенка собственной матерью в Анапе

20-летняя Наталья Р. зарезала собственного сына

В тихом частном доме на улице Кедровой в садоводческо-огородническом товариществе «Автомобилист» в Анапе жила Наталья Р. вместе со своими родственниками. У нее был и трехмесячный сын. Но 8 августа Наталья вонзила нож в грудь с кулачок младенцу. И сама попыталась свести счеты с жизнью. Она даже написала предсмертную записку. Когда родственники вернулись домой, то обнаружили в кроватке безжизненное тело младенца, а рядом Наталью. Младенца спасти не удалось, а на месте убийства начали работать следователи.

Наталья Р. перед тем как зарезать собственного сына, пыталась дозвониться до своего мужа. Она отправляла ему множество сообщений. Но ответа не было. Отец ребенка не принимал никакого участия в жизни семьи, да и в воспитании сына. Возможно, угрозами, что она убьет ребенка, Наталья пыталась достучаться до супруга. Но угрозы перешли в действия… Сейчас предсмертную записку изучают следователи.

Наталью забрали в центральную районную больницу. По данным источника в правоохранительных органах, спустя сутки ее перевели из реанимации в отдел хирургии. Сейчас обвиняемая находится под охраной. А в отношении Натальи уже завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Недавно обвиняемая давала показания прямо в больнице, к ней приезжали следователи и судья.

«Она заявила, что ее родителям все равно на нее. Мол, поддержки не было. Она полностью признает свою вину и планирует пойти с повинной после выписки. Наталья Р. осознавала, что делала», - рассказал «Комсомольской правде»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Кроме этого, будучи беременной, обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности. Она ходила с животом и делала закладки.

«Предварительно установлено, что в апреле 2023 года девушка привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, однако судом ей предоставлена отсрочка от отбывания наказания в связи с беременностью», - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Следователи собираются проверить 20-летнюю Наталью Р. на адекватность. После того как ее выпишут, правоохранители планируют заключить обвиняемую под стражу до конца следствия, после чего ее передадут уже суду вместе с материалами дела. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», - заключили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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