Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края

Сегодня, 12 августа, на Крымском мосту дважды останавливали движение автомобилей из-за ракетных атак. Как уточнили в Минобороне России, ВСУ была предпринята новая попытка нанесения террористического удара. Первое сообщение о временном перекрытии моста появились в районе 12:36 по московскому времени. На подъезде к путепроводу образовалась небольшая пробка – на пунктах досмотра. Проезд в обе стороны был закрыт. За это время перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались огромные очереди из машин.

По состоянию на 18:00 по московскому времени 12 августа пробка со стороны Краснодарского края растянулась на шесть километров. Затор начинается со 136-километра и продолжается до 142-го.

Что происходит на Крымском мосту после попытки атаки ВСУ 12 августа 2023

В районе Керченского пролива ПВО нейтрализовали две вражеские ракеты. Сам мост не пострадал. Волонтеры продолжают работу на путепроводе - они раздают воду всем желающим. Движение полностью возобновили в 16:10 по московскому времени. Но за время ожидания успело скопиться сотни машин.

«В 17:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находилось 561 транспортное средство, время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находилось 711 транспортных средств, время ожидания было также более двух часов», - рассказали в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В 18:00 обстановка немного улучшилась. Своей очереди с обеих сторон в сумме ожидали 1009 автомобиля.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 436 транспортных средств, время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 573 транспортных средства, время ожидания около двух часов», - уточнили в в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Напомним, что очевидцы сообщали о замыдлении путепровода. Эту информацию подтвердил и советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время», – написал он в телеграме.

По данным министерства обороны России, киевский режим использовал управляемую ракету С-200. Она была переделана в ударный вариант.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», – заключили в ведомстве.

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