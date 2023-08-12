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Происшествия12 августа 2023 15:20

Более 1000 машин в очереди: Что происходит на Крымском мосту после попытки атаки ВСУ 12 августа 2023

Пробка на Крымский мост со стороны Тамани растянулась на шесть километров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края

Сегодня, 12 августа, на Крымском мосту дважды останавливали движение автомобилей из-за ракетных атак. Как уточнили в Минобороне России, ВСУ была предпринята новая попытка нанесения террористического удара. Первое сообщение о временном перекрытии моста появились в районе 12:36 по московскому времени. На подъезде к путепроводу образовалась небольшая пробка – на пунктах досмотра. Проезд в обе стороны был закрыт. За это время перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались огромные очереди из машин.

По состоянию на 18:00 по московскому времени 12 августа пробка со стороны Краснодарского края растянулась на шесть километров. Затор начинается со 136-километра и продолжается до 142-го.

Что происходит на Крымском мосту после попытки атаки ВСУ 12 августа 2023

В районе Керченского пролива ПВО нейтрализовали две вражеские ракеты. Сам мост не пострадал. Волонтеры продолжают работу на путепроводе - они раздают воду всем желающим. Движение полностью возобновили в 16:10 по московскому времени. Но за время ожидания успело скопиться сотни машин.

«В 17:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находилось 561 транспортное средство, время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находилось 711 транспортных средств, время ожидания было также более двух часов», - рассказали в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В 18:00 обстановка немного улучшилась. Своей очереди с обеих сторон в сумме ожидали 1009 автомобиля.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 436 транспортных средств, время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 573 транспортных средства, время ожидания около двух часов», - уточнили в в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Напомним, что очевидцы сообщали о замыдлении путепровода. Эту информацию подтвердил и советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время», – написал он в телеграме.

По данным министерства обороны России, киевский режим использовал управляемую ракету С-200. Она была переделана в ударный вариант.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», – заключили в ведомстве.

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