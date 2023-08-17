Опасная жара на курортах Краснодарского края не сбавляет оборотов. Когда станет прохладнее

На Кубани 18 августа воздух прогреется до +37 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные на Кубани продолжит держаться опасная жара. Температура воздуха будет превышать отметки в +37 градусов. Жарко будет на всей территории края. От зашкаливающих температур не спасет даже свежий морской бриз.

«На Черноморском побережье 18 августа возможна небольшая облачность. День пройдет без осадков. Ветер будет дуть от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах они могут достигать 15-20 метров в секунду, в Новороссийске 21-26 метров в секунду», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха на курортах Краснодарского края в ночь с 17 на 18 августа будет держаться в пределах 22…27 градусов. Днем 18 августа столбики термометров поднимутся до 31…36 градусов. Сильная жара до +37 градусов начнет свирепствовать уже во второй половине дня и вечером. Особенно опасная погода будет на участке от Анапы до Магри.

Чуть легче переноситься изнуряющая жара будет в горных районах края. Там температура воздуха днем не будет превышать 22…27 градусов. Но в предгорных районах столбики термометров будут держаться на таких же высоких значениях, как и во всем крае. Днем воздух прогреется до 31…36 градусов.

В столице Кубани опасная жара также сохранится 18 августа. День пройдет без осадков, но будет небольшая облачность.

«В Краснодаре ночью 18 августа столбики термометров опустятся до 21…23 градусов. Днем они поднимутся до 34…36 градусов. Ветер будет дуть до 7-12 метров в секунду», - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что в ближайшие выходные дни на Кубани погодные условия не изменятся. Сильная жара не спадет, как минимум, до начала следующей недели.

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