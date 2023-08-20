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20 августа 2023 7:02

Тайно чертил схему, где спрятал тело девочки. Спустя семь лет суд огласит новый приговор за убийство ребенка обманувшему присяжных на Кубани

Спустя семь лет суд огласит новый приговор за убийство ребенка на Кубани
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Девочка пропала в 2016 году

Девочка пропала в 2016 году

Краснодарский краевой суд готовится огласить приговор 65-летнему Николаю Мишину. Пенсионера во второй раз судят за убийство 8-летней Софии Тутиной (имя ребенка изменено по требованию законодательства - авт.), бесследно пропавшей летом 2016 года в крохотном поселке Звезда Ленинградского района Кубани.

Это был разгар каникул у первоклассницы - 20 июня. Сидеть в душном домишке на окраине поселка вместе с маленькой сестренкой Софии не хотелось. Она придумала для себя занятие - пошла с отчимом кататься на комбайне. Вдоволь накатавшись, отпросилась у него домой. Но не вернулась ни днем, ни вечером...никогда.

Поиски активные и пассивные со слезами и даже с призывами через программу "Жди меня" длились четыре года. За это время следствие завело уголовное дело об убийстве девочки. Круг подозреваемых был немалым. Правоохранители поочередно проверяли всех - родню, отчима, соседей. Но никаких следов.

Тогда следствие решило пойти на хитрость. Они пустили утку, что им известно, как погибла девочка (найти ее живой уже никто не рассчитывал). Ребенка якобы загрызли собаки, а кто-то нашел ее тело, но испугался ответственности и избавился от останков. Так звучала официальная версия следствия, которую тут же разнесли по округе. Они рассчитывали усыпить бдительность убийцы и спровоцировать его проявить себя.

И это сработало.

Спустя время на стенах, гаражах начали появляться странные чертежи, которые следователи расшифровали однозначно - это схема захоронения Софии. А вскоре останки девочки нашли в полях соседнего населенного пункта. Экспертиза определила, что ребенку проломили череп чем-то тяжелым.

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Автора схем искали, проверяя по почерку. Одним из тех, у кого брали образцы, был сосед Тутиных - Николай Мишин. Безобидный пенсионер жил с женой в добротном доме через забор. Своих детей бог ему не дал, дочь жены уже выросла. На пенсии Мишина-комбайнера часто привлекали к сельхозработам по найму. То самое поле, где он пахал землю под подсолнечник, и стало могилой Софии.

Но сначала нашли в его гараже похожие схемы обработки и посевов собственного огорода. А экспертиза подтвердила почерк Мишина. Пенсионера арестовали, и он тут же сознался, что чертил схему могилы девочки. И даже сознался в убийстве, восстановив картину преступления до мелочей.

Соня зашла в тот летний день к нему во двор и стала мешать старику, когда он ремонтировал свою "шестерку". Он вышел из себя и ударил девочку тем, что было под рукой - тяжелым молотом. А когда понял, что убил ребенка, положил тело в багажник машины и вывез его в поле, где закопал.

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Что там происходило на самом деле, не знает никто. Потому что позже, в суде присяжных Мишин отказался от своих признаний, сказав, что дал их под пытками.

Но это, похоже, подействовало на присяжных образца 2020 года. Пенсионер старался быть убедительным и в разговоре с "КП"-Кубань", когда его оправдали и выпустили из-под стражи в зале суда. Впрочем, от того, что рисовал схему, Мишин не отказывался.

Николая Мишина оправдали и освободили. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

Николая Мишина оправдали и освободили. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

На свободе он пробыл недолго. Гособвинение обжаловало оправдательный приговор Мишину, и в апелляции его отменили, вернув дело на новое рассмотрение в новом же составе суда и присяжных.

Новое судебное следствие длилось еще три года. А летом 2023 года присяжные единогласно вынесли пенсионеру обвинительный вердикт. Кроме того, они сочли, что Мишин не заслуживает снисхождения, тогда как их предшественники освободили своим вердиктом пенсионера в зале суда.

Теперь суд должен озвучить наказание Николаю Мишину, семь лет водившему за нос правосудие. 24 августа ему провозгласят приговор.

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