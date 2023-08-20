Тайно чертил схему, где спрятал тело девочки. Спустя семь лет суд огласит новый приговор за убийство ребенка обманувшему присяжных на Кубани

Девочка пропала в 2016 году

Краснодарский краевой суд готовится огласить приговор 65-летнему Николаю Мишину. Пенсионера во второй раз судят за убийство 8-летней Софии Тутиной (имя ребенка изменено по требованию законодательства - авт.), бесследно пропавшей летом 2016 года в крохотном поселке Звезда Ленинградского района Кубани.

Это был разгар каникул у первоклассницы - 20 июня. Сидеть в душном домишке на окраине поселка вместе с маленькой сестренкой Софии не хотелось. Она придумала для себя занятие - пошла с отчимом кататься на комбайне. Вдоволь накатавшись, отпросилась у него домой. Но не вернулась ни днем, ни вечером...никогда.

Поиски активные и пассивные со слезами и даже с призывами через программу "Жди меня" длились четыре года. За это время следствие завело уголовное дело об убийстве девочки. Круг подозреваемых был немалым. Правоохранители поочередно проверяли всех - родню, отчима, соседей. Но никаких следов.

Тогда следствие решило пойти на хитрость. Они пустили утку, что им известно, как погибла девочка (найти ее живой уже никто не рассчитывал). Ребенка якобы загрызли собаки, а кто-то нашел ее тело, но испугался ответственности и избавился от останков. Так звучала официальная версия следствия, которую тут же разнесли по округе. Они рассчитывали усыпить бдительность убийцы и спровоцировать его проявить себя.

И это сработало.

Спустя время на стенах, гаражах начали появляться странные чертежи, которые следователи расшифровали однозначно - это схема захоронения Софии. А вскоре останки девочки нашли в полях соседнего населенного пункта. Экспертиза определила, что ребенку проломили череп чем-то тяжелым.

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Автора схем искали, проверяя по почерку. Одним из тех, у кого брали образцы, был сосед Тутиных - Николай Мишин. Безобидный пенсионер жил с женой в добротном доме через забор. Своих детей бог ему не дал, дочь жены уже выросла. На пенсии Мишина-комбайнера часто привлекали к сельхозработам по найму. То самое поле, где он пахал землю под подсолнечник, и стало могилой Софии.

Но сначала нашли в его гараже похожие схемы обработки и посевов собственного огорода. А экспертиза подтвердила почерк Мишина. Пенсионера арестовали, и он тут же сознался, что чертил схему могилы девочки. И даже сознался в убийстве, восстановив картину преступления до мелочей.

Соня зашла в тот летний день к нему во двор и стала мешать старику, когда он ремонтировал свою "шестерку". Он вышел из себя и ударил девочку тем, что было под рукой - тяжелым молотом. А когда понял, что убил ребенка, положил тело в багажник машины и вывез его в поле, где закопал.

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Что там происходило на самом деле, не знает никто. Потому что позже, в суде присяжных Мишин отказался от своих признаний, сказав, что дал их под пытками.

Но это, похоже, подействовало на присяжных образца 2020 года. Пенсионер старался быть убедительным и в разговоре с "КП"-Кубань", когда его оправдали и выпустили из-под стражи в зале суда. Впрочем, от того, что рисовал схему, Мишин не отказывался.

Николая Мишина оправдали и освободили. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

На свободе он пробыл недолго. Гособвинение обжаловало оправдательный приговор Мишину, и в апелляции его отменили, вернув дело на новое рассмотрение в новом же составе суда и присяжных.

Новое судебное следствие длилось еще три года. А летом 2023 года присяжные единогласно вынесли пенсионеру обвинительный вердикт. Кроме того, они сочли, что Мишин не заслуживает снисхождения, тогда как их предшественники освободили своим вердиктом пенсионера в зале суда.

Теперь суд должен озвучить наказание Николаю Мишину, семь лет водившему за нос правосудие. 24 августа ему провозгласят приговор.