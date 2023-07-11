Таинственные надписи привели к могиле ребенка. Оправданному в убийстве 8-летней девочки на Кубани вынесли новый вердикт

Софью искали с 2016 года

Новый состав присяжных вынес 63-летнему Николаю Мишину обвинительный вердикт в убийстве 8-летней Софьи Тутиной (имя изменено). Повторный суд длился почти три года.

А в конце 2020 года присяжные в полном составе оправдали его.

Аргументы стороны обвинения они сочли несостоятельными и постановили отпустить пожилого человека домой в поселок Звезда Ленинградского района Кубани. Такой исход резонансного дела стал громом среди ясного неба. Учитывая, что сначала Мишин сам навел на место, где захоронены останки ребенка, потерявшегося в 2016 году, а потом признался в его убийстве.

- Долгое время местонахождение пропавшей установлено не было, однако в конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. В этот же день следователи СК России по краю с целью проверки данной информации выехали на указанный участок местности, где ими были обнаружены костные останки. В результате проведенных следователем совместно со следователем-криминалистом следственных действий при оперативной поддержке сотрудников уголовного розыска УМВД по Краснодарскому краю была установлена причастность 63-летнего жителя поселка Звезда к убийству малолетней, и он был задержан, - упомянул в эксклюзивном интервью "КП" - Кубань" детали расследования первый замглавы кубанского следкома Александр Нихаев.

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Эти манускрипты видели по всему поселку и в соседнем населенном пункте. Мишин (то, что он рисовал схемы, пенсионер не отрицает и теперь), по мнению следствия, решил обозначить место захоронения тела девочки не просто так. А когда правоохранители пустили слух, будто причина смерти девочки им известна - ее якобы загрызли собаки. Но кто-то невинный, опять же якобы, мог похоронить тело, чтобы избежать разбирательств.

Хитрость сработала. Пенсионер обозначил могилу ребенка. Но экспертизы показали, что Соня была убита сильным ударом по голове. Мишин сначала сознался и даже показал на эксперименте, что произошло в тот летний день, когда соседская девочка забежала к нему во двор. Он сам рассказал, что психанув, ударил ее молотком по голове, а потом погрузил тело в багажник своих "Жигулей". Вывез и закопал в меже на поле с подсолнечником он ее ночью, а потом вместе со всеми - волонтерами, родителями - искал Соню.

Но на суде пенсионер отказался от первоначальных показаний, сказав, что дал их под пытками. "Комсомолке" он рассказал свою версию произошедшего с Соней. Она убедила и суд присяжных, выпустивших Мишина на свободу.

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Однако наслаждался он ею недолго. Летом 2021 года Николая Мишина снова взяли под стражу после отмены оправдательного приговора в Третьем кассационном суде. Инстанция постановила начать новое разбирательство в новом же составе суда присяжных. А Мишин отказался от своего адвоката.

- Защитник был ему назначен, потому что рассмотрение дела невозможно без участия адвоката подсудимого, - пояснили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Николая Мишина оправдали и освободили. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

Присяжные признали неопровержимыми доказательства обвинения и вынесли вердикт. Кроме того, они сочли, что Мишин не заслуживает снисхождения, тогда как их предшественники освободили своим вердиктом пенсионера в зале суда.

- Обсуждение последствий вердикта и вынесение приговора состоится в августе 2023 года, уточнили в прокуратуре Краснодарского края.