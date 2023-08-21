Находилась у незнакомой женщины: Стало известно, где была пропавшая в Анапе 9-летняя девочка

9-летнюю девочку нашли спустя трое суток в Анапе

В Анапе 19 августа загадочно пропала 9-летняя девочка. Ее искал весь город. Даже заводили уголовное дело по статье "Убийство". Но спустя трое суток школьницу нашли.

По данным в правоохранительных органах, девочка все это время гуляла одна. Но 20 августа ребенка на улице Анапы встретила незнакомая женщина. Она пожалела ребенка и решила забрать себе, но не сообщила в органы.

"Девочка с 20 августа находилась дома у незнакомой ей женщины. Когда в СМИ начали массово появляться сообщения о пропавшей несовершеннолетней, женщина сразу же обратилась в полицию. Сейчас с ребенком беседуют и выясняют причину ухода от опекунов", - рассказал в беседе источник.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что девочка приехала на курорт со своей приемной мамой в Анапе. Но 19 августа они поссорились в магазине. Ребенок захотела новую игрушку, а мама в ответ сказала "нет". В расстроенных чувствах девочка пошла гулять одна в обед на детскую площадку.

Ребенок попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как девочка в желтом сарафане и сиреневых шлепках кружила по детской площадке. подходила к качелям и горкам. В один момент подъехал белый кабриолет. После этого ребенок не попадал на камеры видеонаблюдения. Ее след исчез. Родители забили панику и побежали к полицейским. Изначально было предположение, что девочку забрал белый кабриолет, который подъехал к детской площадке. Но источник в правоохранительных органах опроверг данную информацию.

Ребенка искали волонтеры, сотрудники МЧС и МВД. Даже неравнодушные жители подключились к поискам и прочесывали улицы курорта. А тем временем следователи уже завели уголовное дело по статье «Убийство». Это связано с тем, что местонахождении 9-летней девочки было неизвестно третьи сутки. Сейчас силовики разбираются с опекунами, ребенком и той самой неизвестной женщиной, которая пожалела девочку и забрала к себе домой.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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