Все что нажито незаконным трудом. Суд конфисковал в пользу государства четыре дома, 10 квартир и 21 земельный участок бывшего вице-мэра Сочи

Суд вынес решение о конфискации имущества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре дома, 21 земельный участок и 10 квартир – судья Центрального районного суда Сочи долго перечислял все, чем был богат бывший вице-мэр Сочи Сергей Юрин. По решению суда все эти богатства 22 августа были конфискованы в пользу государства. Заместитель генпрокурора России просил суд обратить в доход государства недвижимое имущество, зарегистрированное на третьих лиц. В надзорном ведомстве имели доказательства того, что квартиры, дома и земельные участки на самом деле принадлежали 44-летнему Сергею Юрину.

«Был рассмотрен иск заместителя Генерального прокуратура РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества, принадлежащего бывшему заместителю главы Сочи Юрину. Суд обратил в пользу государства имущество бывшего чиновника, осужденного за коррупционные преступления», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

На пост первого заместителя главы курорта Сергей Юрин был назначен в августе 2018 года. До этого он девять лет протрудился также заместителем мэра Сочи, но по вопросам правовых земельно-имущественных отношений, а также курировал вопросы информатизации и связи.

Спустя всего три месяца после назначения Сергей Юрин стал подозреваемым в уголовном деле о получении взяток. Вместе с ним был задержан бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков. Суд также арестовал экс-замначальника правового управления администрации Сочи Андрея Левентюка и двух адвокатов Алексея Литвинова и Николая Гребенюка. Впрочем, Литвинов позже пошел на сотрудничество со следствием и стал одним из ключевых свидетелей в процессе.

«Будучи заместителем Главы г. Сочи Юрин в соответствии с действующим законодательством подавал сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности ему, его супруге и несовершеннолетним детям», - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. – «В ходе проведенной проверки было установлено несоответствие сведений, предоставляемых Юриным, реальному положению дел»

В декларации за 2015 год, Юрин, например, указал, что владеет 79 986 кв.м. недвижимости, а также 10 автомобилями. Годовой доход Юрина тогда равнялся почти 1,3 млн рублей. Оказалась, что, раскрывая даже эти нескромные данные, чиновник сильно поскромничал.

Юрин приобретал имущество, которое затем регистрировал на подконтрольных ему лиц. Таким образом ответчик является фактическим владельцем еще 21 земельного участка, 10 помещений и четырех домовладений.

«Общая кадастровая стоимость объектов - 192 млн. рублей. Юрин не мог приобрести эту недвижимость на законные доходы», - рассказали в Объединенной пресс-службе кубанских судов.

В 2022 году Хамовнический суд Москвы огласил приговоры Анатолию Рыкову и его преемнику на этом посту Сергею Юрину за миллионные взятки. Оба бывших высокопоставленных чиновника получили по 15 лет колонии строгого режима. Также каждого обязали выплатить 120-миллионные штрафы. Кроме того, суд счел необходимым ограничить их и после выхода на свободу. Рыков и Юрин не смогут занимать руководящие должности в госорганах по 10 лет.

Юристы Андрей Левентюк и Николай Гребенюк были осуждены на 12 лет строгого режима и штраф 80 млн рублей и 8 лет и 40 млн руб. соответственно.