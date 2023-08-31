Отвергнутый ухажер плеснул в девушку серной кислотой на улице: Красавица потеряла зрение, а полиция на ее заявления не реагировала

Облитая серной кислотой девушка может остаться без зрения. Фото: соцсети

В то утро 21-летняя Наталья Ларионова (имя изменено) долго собиралась на работу. Подводила глаза, подбирала наряд. Девушка работает продавцом в супермаркете небольшого кубанского города Усть-Лабинска. И всегда приходила на работу с аккуратно уложенными волосами, с макияжем. Когда пришла в магазин, собрала комплименты от коллег: «Такая красивая!»

Но в разгар рабочего дня случилось страшное.

- Пойдем поговорим, - заявился в магазин Андрей Егоров. С ним Наталья какое-то время встречалась, но потом пара рассталась.

Когда Наташа вышла на улицу, Андрей ждал ее с мерным стаканом в руках. Что в нем было, Наташа даже не успела спросить. Андрей, ничего не сказав, вылил ей в лицо все его содержимое.

В стакане оказалась серная кислота….

На крики Натальи из супермаркета выбежали люди. Они вызвали скорую девушке, а Андрей просто сбежал.

- У девушки 30 процентов тела в ожогах, сильно пострадали голова, лицо, шея, грудь и руки, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах. - Самое страшное – молодая девушка может никогда не увидеть родных. Скорее всего, зрение восстановить не удастся. Наталья в тяжелом состоянии сейчас в больнице.

За ее жизнь сейчас борются лучшие врачи Краснодара. А Андрея Егорова задержали, сейчас он в СИЗО. Силовикам он заявил, что так отомстил Наташе за то, что она его отвергла.

- Знаете, Наташа с Андреем встречались недолго, - рассказывают в окружении девушки. – Сам Андрей приехал из Иркутской области, как они познакомились, не знаю. Но когда Наташа узнала, что ее кавалер был несколько раз судим, порвала с ним. Наша Наташа же девушка видная – из хорошей семьи. В школе хорошо училась. Ее мама работает в детском саду. Она их единственная дочь. Родители в ней души не чают.

Молодчик угрожал изуродовать девушку - сове обещание он выпалнил 30 августа. Фото: соцсети

Знакомые Натальи Ларионовой рассказывают, что Андрей часто появлялся на пороге магазина, где работала девушка. Сначала незаметно, но потом перешел в атаку.

- Он грозил ей, преследовал, - говорит знакомая Натальи. – А как-то даже написал на заборе, какая Наташа плохая, нецензурно, конечно. Какая-то мания была у него. Подруга даже писала заявления в полицию несколько раз. Но все без толку. Никто не реагировал на них. А Андрей прямо проходу Наташе не давал.

О том, что Андрей Егоров готовит что-то страшное, он даже не скрывал. На своей станице в соцсетях с июля он в открытую писал о своем замысле – изуродовать девушку. Одно из сообщений было такое: «Косметика на всю жизнь». А потом и вовсе выложил в сеть свои покупки - лабораторный стакан и трехлитровую бутыль с 44-%-ой серной кислотой.

Почти два месяца отвергнутый ухажер рассказывал о мести у себя в соцсетях. Преследовал Наташу, угрожал ей. Она ходила в полицию – боялась за свою жизнь. А в конце августа он все же исполнил свой страшный план…

- В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Больше комментариев не дают.

Сколько времени придется провести в больнице Наташе, пока неизвестно, но очевидно, что ее ждет не одна пластическая операция, как и Элеонору Кондратюк из Сочи. Красавицу тоже облил кислотой отвергнутый ухажер, когда ей было всего 18 лет. Она пережила 200 операций, но все же нашла в себе силы жить.