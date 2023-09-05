Таинственные схемы привели к могиле ребенка. Обвиненному в убийстве 8-летней девочки не могут вынести приговор на Кубани

Девочка пропала в 2016году

65-летнего Николая Мишина во второй раз судят за убийство 8-летней Софии Тутиной (имя ребенка изменено по требованию законодательства - авт.). Новый суд над пенсионером, который указал место захоронения останков ребенка, проходит в закрытом режиме. Мишина второй же раз судят с участием присяжных. И на этот раз они единогласно признали его виновным.

Жуткая история произошла летом 2016 года, когда небольшой поселок Звезда в Ленинградском районе Кубани всколыхнуло известие о бесследном исчезновении ребенка. На поиски Софии отправились и правоохранители, и все неравнодушные. Но искать ее было уже бессмысленно. Четыре года спустя стало понятно, что девочка была уже мертва и похоронена под толстым слоем земли в подсолнуховом поле.

Однако страшная находка случилась не сама собой. Преступника, как полагает теперь уже и суд, вынудили указать на место захоронения останков девочки хитростью. Мишин (и даже сейчас он этого не отрицает) начертил схему, где лежат кости Софии. Он даже сознался в убийстве: пенсионер ремонтировал свои "Жигули", когда во двор пришла "надоедливая" девчонка. Что-то она ему сказала, что вызвало у Мишина дикую агрессию, и он ударил ее по голове кувалдой. Софа упала замертво, а Мишин погрузил тело в багажник и вывез в поля, где как раз подрабатывал пахарем на комбайне.

На следующий день он отправился вместе с другими соседями искать ребенка.

Впрочем, от всех признаний на этапе следствия Мишин отказался в суде. И начался бесконечный, как кажется до сих пор, процесс.

В конце 2020 года присяжные поверили его версии гибели Софии. Ее он рассказывал и "КП"-Кубань", когда его отпустили на свободу.

- Он сам, похоже, тогда не верил, что его оправдали и не хотел выходить из камеры, - рассказывает "КП"-Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - Ему суд буквально повышенным тоном сказал: "Вы свободны!".

Однако свободу Мишин ощущал недолго. Вскоре по жалобе гособвинения апелляция вернула дело в суд на новое рассмотрение в новом же составе присяжных и суда.

На этот раз присяжные приняли кардинально противоположное решение и постановили отправить Мишина в тюрьму без тени снисхождения. Осталось назначить наказание.

- Вердикт еще обсуждается, - сообщили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Следующее заседание суда назначено на 14 сентября.