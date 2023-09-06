«Ищу врача!»: Мать девочки «с маской Бэтмена» сделала новое признание

Луна. Фото: Кэрол Феннер

О самой известной пациентке краснодарской медицины давно не было новостей. Весной мама Луны Феннер, которую весь мир знает как девочку «с маской Бэтмена» из-за огромного родимого пятна на лице, собиралась вернуться в Россию. Но сложность логистики и убеждения о том, что в России якобы негативно относятся к гражданам США, временно взяли верх над ситуацией. Пока Кэрол отказалась от поездки в РФ, несмотря на то, что наши врачи спасли лицо ее дочери.

Но еще одной из причин отмены поездки в Краснодар стала болезнь самой мамы девочки.

- Мы долго думали над тем, лететь ли нам сейчас в Россию. Но пока слишком много обстоятельств этому препятствуют. Выяснилось, что у меня болезнь Хашимото, - сообщила мама Луны Кэрол Феннер. - И я очень слаба.

Лечить щитовидку (именно этот орган страдает при диагнозе) Кэрол отправилась в родную Бразилию. Туда же с ней поехала и Луна. Девочке пошел четвертый год, и уже сейчас всем очевиден ее латиноамериканский темперамент.

- Луна счастлива, как никогда. Она играет с соседями, практикует португальский и говорит, что никогда не хочет возвращаться в США, - пишет Кэрол.

Ребенок, которому выпало много испытаний с самого рождения, чувствует себя абсолютно счастливой. Даже несмотря на то, что ей по-прежнему требуется исправление изъянов внешности. Родимого пятна больше нет, но на его месте шрамы.

- Мы ищем хорошего дерматолога, кто бы помог нам пройти реабилитацию после операций в Краснодаре, - говорит мама Луны.

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