На Кубани виновнице ДТП, после которого пострадавшая почернела, назначили 2 млн морального вреда

Вике выплатят 2 млн рублей за моральный ущерб. Фото: Ирина Борс

Дорожная авария под Армавиром произошла сразу после Нового года, а приговор виновнице ДТП вынесли только через 8 месяцев. Кроме того, дело долго расследовалось, полгода документы блуждали по кабинетам правоохранителей, пока про это в СМИ не рассказали родственники потерпевшей. 42-летняя Виктория осталась глубоким инвалидом и сейчас борется за свою жизнь.

Роковое столкновение произошло 2 января. Вика поехала за водой, когда в ее легковушку на полном ходу въехала иномарка. Удар был такой силы, что машину женщины разорвало на две части. Сестра пострадавшей вспоминала, что Виктория была вся черная от синяков и гематом, когда ее доставили в больницу.

Полгода Вика провела в больнице. А после лечения ее выписали домой, где ее Она весила, как подросток, - всего 32 кг.

Все это время родные женщины боялись, что виновница уйдет от наказания. По слухам, в Армавире у нее были связи и влиятельные родственники. Но в дело вмешались следователи. Председатель Следственного комитета России Александра Бастрыкина поставил на контроль расследование уголовного дела. В конце августа состоялся суд, который назначил виновнице ДТП наказание.

- В отношении 38-летней женщины было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ей назначено 2 года ограничения свободы, 2 года лишения травм и 2 млн морального вреда. Один миллион она возместила до приговора, - рассказала «КП»-Кубань» адвокат пострадавшей стороны Виктория Вашурина.

Сейчас Виктория находится в Армавире. После ухудшения здоровья в Москве, ее перевезли обратно домой. Родные верят, что вскоре она вновь поедет на реабилитацию и сможет встать на ноги и обнимать свою 5-летнюю дочь.