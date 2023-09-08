«У вас нет ни совести, ни стыда». Чиновнику, скандально уволенному губернатором Кубани в прямом эфире, дали новый пост

Виталия Видинеева губернатор уволил в прямом эфире. Фото: sevadmi.ru

Накануне начала нового учебного года глава Краснодарского края раскритиковал сразу несколько руководителей районов и чиновников местных администраций за проволочки в строительстве важных социальных объектов. Чтобы в муниципалитетах возводились новые детсады, школы, лицеи, нужно вовремя подавать заявки в госпрограммы и готовить проекты. Деньги на эти цели федеральный бюджет выделяет огромные, нужно только выполнять свои чиновничьи задачи на местах, говорил он.

В президиуме рядом с главой района уволенный чиновник сидел в понедельник, 31 июля. Фото: https://t.me/andreidoroshevskii

Начальник управления контроля и противодействия коррупции администрации края даже подкрепил эти воззвания конкретным примером.

«22 мая 2019 года было поручено разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство данного детского садика. Однако до настоящего времени проектно-сметную документацию никто так и не начинал делать. За данное направление в муниципалитете отвечает Виталий Видинеев. Это тот работник, который был заместителем в департаменте строительства края. Сейчас он работает в районе, но почему он в течение года не может обеспечить согласование документации, нам непонятно», - доложил главе региона Максим Туровец.

После этих слов Вениамин Кондратьев обратился уже к главе Северского района, участвовавшему в разгромном совещании по видеосвязи.

«Вот этот ваш заместитель написал заявление и ушел! Прямо сегодня. Дальше я с этим коллегой не еду. Если он у вас с августа и по апрель, то 8 месяцев что он делал?! Переписка восемь месяцев?! У вас нет ни стыда, ни совести», - обратился он к главе района Андрею Дорошевскому.

Расставаться со своим первым замом глава района, надо сказать, не торопился. Уже после увольнения в прямом эфире Видинеев сидел в президиуме на еженедельной планерке. Но после публикации в "КП"-Кубань" все-таки ушел с поста.

Правда, недалеко. 25 агуста он возглавил управление капитального строительства Северского района. Эти данные уже занесены в реестр федеральной налоговой службы, даже несмотря на то, что на сайте самого муниципального казенного учреждения вносить новые данные не спешат.

- Директор управления сейчас Видинеев Виталий Геннадиевич, на сайте неверная информация, - ответили "КП"-Кубань" в приемной учреждения.

На сайте управления этих данных пока нет, но они есть в реестре налоговых органов

К слову, в функции районного управления капитального строительства входят вопросы разработки смет и проектов планируемых объектов. То есть как раз то, за что губернатор раскритиковал чиновника. А назначает на должность директора казенного учреждения глава района.

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