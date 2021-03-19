А привыкла денег давать! Чиновница только когда уволилась, узнала о качестве бесплатной медицины

Екатерина Демченко не проработала на новом месте и дня

Бывшая вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко, дважды разжалованная за шашлыки в карантин, завела страницу в соцсети. Здесь теперь она повествует о себе, как о жертве произвола. Зато благодаря такой нелепой ситуации в трудовой биографии, у бывшей чиновницы появилась возможность оценить все прелести жизни простых горожан.

- Меня укусила собака. А в платной клинике не оказалось прививок от бешенства. И я все же поехала в 5-ю поликлинику Новороссийска. И скажу я вам друзья, без иронии, это было очень крутое посещение. Все чисто, все четко, врачи реально приятные и с юмором. Температуру померили, ногу зашили, прививки сделали, справку дали, - пишет Демченко.

Неожиданно для бывшей замглавы города-героя нашелся в государственной больнице и перевязочный материал.

- Меня все время преследовало желание дать кому-то денег (привычка - враг хорошего). Но это было настолько неуместно, что я даже спросить не решилась. Короче, сегодня была на перевязке, завтра прививка (все включено, все есть, бинты, повязки, все бесплатно). Если бы это не звучало, как угроза, обязательно сказала бы - "рекомендую"... Понимаете, без запаха мочи и без хамства все выглядит вполне добротно, - сообщила отставная чиновница.

Напомним, скандальное видео, на которое попала великосветская тусовка Новороссийска, лишило поста вице-мэра Екатерину Демченко в мае прошлого года. Это был самый жесткий месяц карантина в регионе. Тогда не то что шашлыки, прогулки во дворе собственного дома для простых жителей были под запретом.

Многие, кто решился на несанкционированные прогулки, поплатились рублем. А вице-мэр - должностью. Но спустя несколько месяцев в администрации Новороссийска решили, что про Екатерину Демченко забыли, и посадили ее на новое начальничье кресло - она возглавила городское управление строительства Новороссийска. Но как только об этом рассказали СМИ, ее снова уволили.

К слову, гнев народный к тому времени уже поостыл. Никто уже не требовал расправы над неосмотрительной чиновницей.

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