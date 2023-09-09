Матери мобилизованного с позывным «Кубань», в одиночку захватившему окоп ВСУ, вручили «Золотую звезду» Героя России

Александр Мальцев погиб

Жителя небольшого города Лабинск в Краснодарском крае призвали для участия в СВО в сентябре прошлого года. А в марте весть о его храбрости разлетелась повсюду. На кадрах, снятых с воздуха, видно, как боец в одиночку захватывает опорный пункт солдат ВСУ. Троих противников он уничтожает сразу, остальных – берет в плен. Под минометным огнем силы Российской Армии благодаря ему овладевают стратегической точкой.

Об этом поведали сослуживцы 48-летнего Александра Мальцева. Через три дня отряд Александра штурмовал еще один опорный пункт, во время боя один из подчиненных «Кубани» был ранен. Командир отдал приказ спасти раннего бойца, а сам стал прикрывать личный состав. В этот момент противник открыл огонь в сторону гвардии сержанта. Командир отряда погиб на месте. Тело его не нашли.

Но Александра Мальцева представили к званию Героя России. Посмертно.

Матери вручили награду посмертно. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

А 9 сентября "Золотую звезду" вручили родственникам военного.

«Гвардии сержант Мальцев любил свою Родину и был готов за нее пожертвовать жизнью. В памяти русского народа подвиг истинного сына Отечества сохранится навсегда. Все герои достойны памяти, на подобных примерах самоотверженности и отваги сегодня воспитываем нашу молодежь. В этом и есть та невидимая связь поколений, которая делает наш народ сильнее. Подвиг Александра Мальцева навсегда останется в памяти жителей страны и Краснодарского края! Вечная ему слава!» – отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Память о погибшем солдате почтили Минутой молчания.

Известно, что семья Героя России Александра Мальцева жила в Лабинске с 1979 года. Сам он служил на таджико-афганской границе командиром инженерно-саперной бригады. В 1995 году Александра наградили медалью "За отвагу". Но это была не единственная горячая точка, которую прошел Мальцев. В 2000-х он служил на Северном Кавказе.

А в сентябре 2023 года взял себе позывной "Кубань" и отправился для участия в спецоперации.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Григорий Азарёнок - про Зеленского: Шлепнуть эту скотину и дело с концом (подробнее)