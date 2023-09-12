Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатят по 100 тысяч рублей за испуг

Самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатят по 100 тысяч рублей. Все находившиеся на борту экстренно севшего самолета получат компенсацию. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

«По полной программе заботимся об этих людях. Договорились со страховой компанией. Каждому будет выплачено по 100 тысяч рублей как компенсация за испуг», – сказал Сергей Скуратов на пресс-коференции.

Напомним, самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Лайнер приземлился в пшеничном поле в Убинском районе – примерно в 300 км от Новосибирска.

Решение приняли после отказа одной из гидросистем. Изначально посадка планировалась на запасном аэродроме. Но борт не долетел из-за нехватки топлива.

Самолетом управляли капитан судна Сергей Белов и второй пилот – 56-летний Эдуард Семенов. По словам пассажиров, посадка была плавной, никто из экипажа не паниковал. Всем на борту рассказали, как вести себя в экстренных ситуациях.

Всего на борту лайнера Airbus A320 находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка. Людей эвакуировали из самолета с помощью надувных трапов. После этого на место посадки самолета прибыли шесть автобусов.

Теперь пассажирам компенсируют пережитую посадку.

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