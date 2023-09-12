«Безграничная человеческая глупость и жадность». Глава Северной Осетии сообщил о гибели леопарда Лео от рук браконьеров

Лео в объективе фотоловушки. Фото: t.me/bars_ossetia

Чуть более года назад в леса Северной Осетии на постоянное место жительства переехали жить три леопарда – двухлетние самочки-сиблинги Хоста и Лаура, и самец Лео. Молодых хищников вырастили в Сочи по специальной программе восстановления популяции кавказского барса. Они пополнили компанию из четырех животных, ранее переселенных в Турмонский заповедник и должны были стать костяком проекта возрождения переднеазиатских леопардов на Кавказе. Но для Лео эти планы оказались невыполнимыми. О смерти животного стало известно 12 сентября.

«Сегодня из Министерства природных ресурсов и экологии республики пришла информация, что браконьеры отстрелили Лео. Информацию будут проверять правоохранительные органы. Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание», - рассказал глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Переднеазиатский леопард считается редчайшей в мире кошкой. Он занесен в Красную Книгу. На планете осталось всего не более 2 тысяч животных этого вида.

«Убить одну из особей – это не просто уголовно наказуемое преступление. Это кощунство. Это безграничная человеческая глупость и жадность. Я уверен, виновные понесут заслуженное наказание», - продолжил Сергей Меняйло.

Когда-то барсы населяли леса Северного Кавказа. Но люди полностью истребили этих красивейших животных. Известие о встрече с последним леопардом датируется серединой прошлого века. Более 10 лет назад в Сочи стартовала программа по возрождению популяции. Это первый в мире проект по возвращению леопарда в места, которые он населял прежде.

В 2016 году состоялся первый выпуск леопардов на территории Кавказского заповедника - хищников Ахуна, Килли и Виктории. Судьба не всех сложилась счастливо. В 2019 году Килли нашли убитым браконьерами. Предположительно, это произошло в Абхазии, где добыча переднеазиатского леопарда считается уголовно наказуемым деянием.

«Эксперты ИПЭЭ РАН (Институт Проблем Экологии и Эволюции имени А.Н. Северцова Ран) сравнив узоры пятен леопарда с имеющимися паспортами хищников, выпущенных на территории российского Кавказа, подтвердили, что это Килли. Его выпустили в дикую природу 15 июля 2016 года», - сообщили в пресс-службе отделения «Российский Кавказ».

Виктория также более года прожила на территории Кавказского заповедника, а затем была поймана жителями Абхазии, которые установили железную клетку-ловушку, заметив, что у них пропадают домашние куры.

Абхазия передала самку России. Виктория вернулась в сочинский центр, где специалисты проверили состояние ее здоровья. После новых тестов в 2017 было принято решение опять выпустить кошку в дикую природу. Через какое-то время со спутникового ошейника Виктории пришел сигнал, что она находится на одном и том же месте длительное время. Отправившаяся на место мониторинговая группа обнаружила животное мертвым.

Сейчас в Осетии остались три самца и четыре самочки переднеазиатского леопарда. Власти республики заверили, что найдут и накажут в соответственные с законом браконьеров, застреливших Лео. В России за убийство особо ценных животных грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.