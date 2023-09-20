«Химия» обожгла ребенку гортань». 2-летний малыш отравился растворителем для краски на Кубани

Прокуратура организовала проверку Фото из архива КП

На Кубани 2-летний малыш отравился растворителем для краски. ЧП случилось 17 сентября в Красноармейском районе.

Семья живет в поселке Первомайском. В тот день мама с двумя детьми пришла в гости к знакомой. Ничего не предвещало беды. Женщины заговорились и отвлеклись от малыша. Ребенок пропал из поля зрения. В какой-то момент он увидел бутылку с растворителем для краски и потянулся за ней.

«При отсутствии контроля матери он проглотил химическое вещество», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Пострадавшего ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи обследовали малыша и диагностировали острое отравление средством с химическим ожогом ротовой полости. Тем временем информацию о происшествии передали в местный отдел полиции.

В настоящее время проверку по факту отравления ребенка химическим веществом организовала прокуратура. Известно, что пострадавший малыш воспитывается в полной многодетной семье.

«На профилактических учетах семья не состоит. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района», – добавили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, совсем недавно трагедия с отравлением химическим веществом произошла в станице Новолеушковской Павловского района. 1,5-месячный малыш надышался парами мышиного яда. Отец семейства разложил таблетки фумиганта, чтобы потравить грызунов. Утром взрослым и ребенку стало плохо.

С признаками отравления их госпитализировали. Но, несмотря на усилия медиков, 1,5-месячный мальчик скончался в больнице.

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