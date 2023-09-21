Суд не стал поднимать вопрос о вменяемости судьи, насмерть сбившего велосипедиста в Краснодаре

Судейский внедорожник попал на камеры видеонаблюдения в тот день

В Ростовском суде продолжается громкий процесс над бывшим судьей Краснодарского краевого суда Юрием Захарчевским. В апреле 2020 года 29-летнего велосипедиста Данила Юханова сбил на своем внедорожнике в Краснодаре судья Юрий Захарчевский. Водитель врезался в Данила и уехал с места ДТП, оставив парня в беспомощном состоянии.

Момент аварии запечатлели камеры наружного видеонаблюдения и многочисленные свидетели. И полиция даже оперативно нашла и остановила нарушителя ПДД. Но когда выяснилось, что за рулем сидит действующий судья Краснодарского краевого суда, отпустили Юрия Захарческого. На том самом автомобиле он продолжал ездить еще два года даже после смерти парня в больнице, пока семья Данила не добилась заведения уголовного дела на статусного водителя.

Более того, им и адвокату удалось добиться перенесения разбирательства в соседнюю с Краснодарским краем Ростовскую область. На очередном заседании суда суд допросил обвиняемого.

«В предыдущих судебных заседаниях были заслушаны аудиозаписи разговоров между г-ном Захарчевским и близкими родственниками Данила Юханова, из которых следует, что Захарчевский Ю.В. в момент совершения ДТП отдавал отчет своим действиям, но так и не смог ответить на главный вопрос близких – почему уехал и не оказал помощь Данилу?», - сообщил о ходе процесса адвокат семьи Данила Юханова Алексей Иванов.

Кроме того, защитником Юрия Захарчевского до суда были доведены требования вновь поднять все его медицинские документы. Но суд в Ростове отказался удовлетворить это требование.

Следующее заседание запланировано на 28 сентября.