Статус не позволяет. Насмерть задавивший велосипедиста судья из Краснодара потребовал закрыть процесс

Суд начался Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Суд в Ростове начал рассмотрение уголовного дела о смерти Данила Юханова. В апреле 2020 года 29-летнего велосипедиста сбил на своем внедорожнике в Краснодаре судья Юрий Захарчевский. Водитель врезался в Данилу и уехал с места ДТП, оставив парня в беспомощном состоянии (позже он умер в больнице).

Но в городе, напичканном видеокамерами, все детали аварии зафиксировались. Позже именно на основании этих кадров следствие сделало выводы, что Юрий Захарчевский должен сесть на скамью подсудимых, и созвало по этому поводу заседание Совета судей.

Коллеги Захарчевского разрешили возбудить в отношении статусного подозреваемого уголовное дело и уволили его с поста. Правда, он сам подал заявление по собственному желанию, когда дело приняло неприятный для него поворот.

Однако бывший уже судья продолжал настаивать на своей невиновности. На этапе предварительного следствия он инициировал экспертизу о признании себя недееспособным. Но специалисты дали однозначный ответ: на момент наезда на велосипедиста Захарчевский был в себе.

- Мы успешно преодолели предварительное расследование и организационные моменты, связанные с возможностью рассмотрения дела в суде, впереди открытое судебное разбирательство. Сегодня защита г-на Захарчевского завила ходатайство о проведении закрытого судебного разбирательства, мотивируя тем, что дело рассматривается в отношении судьи в отставке. Нюанс в том, что законодательство не наделяет судью в отставке иммунитетом в виде дополнительной «закрытости», поэтому ожидаемо в удовлетворении ходатайства суд отказал. Дело будет рассмотрено в открытом процессе, - сообщил адвокат семьи Данила Юханова Алексей Иванов.

Следующее заседание суда состоится в ближайшее время.

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