Два украинских беспилотника уничтожены вблизи побережья Крыма и Краснодарского края

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Ранним утром жители Туапсе сообщили о посторонних звуках над городом. Власти объяснили шум работой ПВО. В администрации прокомментировали, что ночью система противо-воздушной обороты сработала два раза - был сбил беспилотник.

«22 сентября в 4:30 минут и в 4:35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат – он уничтожен», - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Сообщений о пострадавших и жалоб от населения не поступало.

Позже в Минобороны добавили, что ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку не только над Краснодарским краем, но и над Крымом. Всего ночью над Черным морем сбили два беспилотника.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», - сообщили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на 22 сентября в порту Туапсе были запланированы морские учения со стрельбой. Они пройдут с 11:00 до 15:00, силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий.