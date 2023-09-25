Пытался выдать убийство за несчастный случай. Жителю Кубани дали 15 лет тюрьмы за смерть 6-летнего пасынка

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

Жителю Кубани вынесли приговор за смерть 6-летнего пасынка. Мужчине назначили 15 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2021 года в Тимашевске. Вечером мужчина и двое детей находились дома в СТ «Строитель». Его жена в это время была на работе. В какой-то момент 6-летний пасынок обвиняемого начал капризничать. Это разозлило мужчину. Настолько, что тот, ругая мальчика, толкнул пасынка. Ребенок упал и начал плакать оттого, что сильно ударился. Тогда отчим разозлился еще больше. Он схватил мальчика, зажал ему рукой нос и рот. Мужчина душил ребенка, пока тот не потерял сознание. Понимая, что мальчик не подает признаков жизни, отчим повез пасынка в больницу. Но говорить правду врачам не стал.

«Желая отвести от себя подозрение, мужчина сказал врачам, что ребенок упал с лестницы и ударился головой. В ходе проведения первоначальных следственных действий он всячески пытался выставить убийство как несчастный случай, но его версия была опровергнута и установлена причастность фигуранта к смерти ребенка», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, мужчина часто поднимал руку на пасынка. Обвиняемый постоянно бил ребенка, ставил в угол за плохое поведение и запугивал.

Слушания по уголовному делу проходили с участием присяжных заседателей. В июле 2023 года они признали мужчину виновным. Суд вынес приговор с учетом вердикта коллегии присяжных.

«Краснодарский краевой суд постановил обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

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