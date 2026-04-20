В Анапе стартовала очередная научная экспедиция. Она проходит в районе устья реки Можепсин, где ранее произошел разлив мазута. Специалисты из «Сколтеха» совместно с Институтом океанологии РАН проводят комплексные исследования, чтобы оценить скорость восстановления морской экосистемы.

С помощью передового оборудования ученые поднимают со дна образцы донных отложений, которые затем отправляются в Институт океанологии в Москве для детального анализа. Основная задача экспедиции – понять, насколько активно природа справляется с последствиями чрезвычайной ситуации и как быстро экосистема возвращается к прежнему состоянию.

Восстановление морского дна в Анапе Сергей Надеждин

«Мы сейчас производим пробоотбор со дна моря. Заходим со специальным оборудованием и прямо со дна достаем тот образец, который дальше в пробирках отправляется в Москву, – рассказал руководитель группы проектов развития «Сколтеха» Владимир Каляев. – И самое главное, для чего мы это делаем, – узнать, насколько быстро природа восстанавливается и как скоро последние, самые отдалённые следы этой ЧС будут уже неразличимы».

Предварительные наблюдения дают основания для оптимизма. Как отметил кандидат биологических наук, морской биолог, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников, сразу после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов началось активное возрождение жизни.

«Как только мазут убрали, жизнь начала восстанавливаться, и сейчас восстановление идет хорошими темпами», – рассказал Сапожников.

Он сообщил, что уже к концу августа прошлого года на дне сформировалось полноценное сообщество моллюсков, ракообразных и червей. Кроме того, успешно развиваются микроорганизмы и микроводоросли, являющиеся основой пищевой цепи для большинства донных животных, включая рыбу.

Исследователи продолжают мониторинг, чтобы установить точные сроки полного исчезновения следов ЧС.

