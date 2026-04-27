В ближайшие дни в низовьях реки Кубань может произойти резкий подъем уровня воды. Об угрозе подтопления предупредили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Какие районы Краснодарского края находятся под угрозой подтопления

В зону риска подтоплений попадают территории города Краснодара, города-курорта Анапа, а также пять районов края: Калининский, Красноармейский, Крымский, Славянский и Темрюкский.

Сброс воды из Краснодарского водохранилища увеличили

«В связи с увеличением сброса до 950 м3/с из Краснодарского водохранилища и учетом времени добегания с 29 апреля по 03 мая в нижнем течении реки Кубань ожидается повышение уровней воды местами до неблагоприятных отметок и выше», – говорится в экстренном предупреждении.

Инструкция МЧС: что делать при угрозе паводка

Спасатели призывают жителей указанных районов заранее подготовиться к возможному удару стихии. В ведомстве дали рекомендации:

- Соберите тревожный чемоданчик: документы (в непромокаемой упаковке), ценности, запас лекарств, продуктов и необходимые вещи;

- Защитите жилье: отключите газ и электричество, закройте окна и двери, очистите водосбросные канавы возле дома.

- Позаботьтесь о близких и животных: в первую очередь организуйте эвакуацию детей, пожилых людей и инвалидов. Выпустите домашний скот из загонов или выведите в безопасное место.

В случае если вода зашла в дом, необходимо подняться на верхние этажи или чердаки и подавайте сигнал спасателям. Для самостоятельной эвакуации используйте только плавсредства, поскольку передвигаться на автомобилях и мотоциклах опасно – поток воды может их опрокинуть.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо набрать единый номер вызова экстренных служб – 112.

Напомним, пару дней назад из-за проливных дождей в Белореченском районе подтопило 236 дворов. Вода также поднялась в реках Геленджика, Сочи, Горячего Ключа, Апшеронского, Белореченского и Северского районов.

К слову, в ближайшие дни после небольшой паузы на Кубани снова начнутся дожди. Кроме того, в регионе ожидаются, град, грозы и усиление ветра.

