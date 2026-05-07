Салют на День Победы 9 мая 2026 в Новороссийске: Будет ли

В Новороссийске не будет салюта в День Победы Фото: Пауль ГУРИН

В Новороссийске, как и в Краснодаре, 9 Мая состоится Парад Победы. Власти региона решили, что торжественным шествиям быть – после тщательной проработки вопросов безопасности с силовыми ведомствами и военным командованием.

«Проведение праздничных мероприятий в текущих условиях — это высокая ответственность, поэтому сейчас принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности и того, чтобы все прошло в штатном режиме», – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В то же время остался открытым вопрос о праздничном салюте в Новороссийске. Годом ранее город стал единственным в Краснодарском крае, где не только прошел парад, но и озарил небо фейерверк.

«Салюта в День Победы в Новороссийске в этом году не будет», – сообщили «КП»-Кубань» в администрации города-героя.

Всего в честь празднования 81-й годовщины Великой Победы в Новороссийске проведут около 100 тематических мероприятий. Праздничный день начнется с торжественных церемоний возложения цветов и венков Славы к памятникам военной истории. Во всех районах города-героя состоятся памятные акции патриотического цикла «Улицы Героев».

Одной из самых масштабных акций станут «Солдатские привалы». С 10:00 праздничные площадки заработают сразу по 15 адресам. Для гостей проведут концерты, интерактивы, мастер-классы и тематические выставки.

